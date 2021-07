$!Coparmex opina que son los padres quienes deben decidir si mandan o no a sus hijos a clases presenciales

MAZATLÁN._ Son los padres quienes deben decidir si mandan o no a sus hijos a la escuela de manera presencial , opinó Guillermo Gastélum Bon Bustamante, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana.

“Él está siguiendo una orden que le está dando el Gobierno federal (Quirino Ordaz Coppel), yo te comento que hay que valorar, se puede cambiar de opinión de un momento a otro, dependiendo cómo vaya la pandemia en Sinaloa...eso es lo que se tiene que valorar, y al final que la decisión sea de los padres de familia si mandan a sus hijos o no, yo creo que es muy prematuro decir sí, o decir no, hay que valorar, hay que esperar cómo se desarrollan estos días de julio y ver cómo se desarrolla la pandemia en agosto, para poder decir que vamos o no vamos”, detalló.

“Hay que valorar primero cómo va ya para llegar a septiembre, todo el mes que nos queda, si disminuyen los contagios o aumentan los contagios, hasta dónde, hasta qué grado va la población de vacunación, yo me esperaría a ver el avance”, añadió.

El presidente de la Coparmex recalcó que lo más recomendable para el aprendizaje de los estudiantes es que las clases sean presenciales, pero no a costa de que haya contagios.

“La autoridad tendrá que valorar si se hacen presenciales o virtuales las clases, claro lo ideal es que sea presenciales ya, pero vuelvo a repetir, hay que esperar cómo se comporta, si van a bajar los contagios luego de este último repunte que ha habido”, mencionó.