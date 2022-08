Cuén niega haber amenazado a El Químico’

Hace más de un año que Héctor Melesio Cuén Ojeda no cruza palabras con el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres, es por eso que el líder moral del Partido Sinaloense negó haber amenazado de alguna manera al Presidente Municipal de Mazatlán, como éste acusó.

Durante la celebración de los 10 años de creación del PAS, el ex Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa minimizó las acusaciones de Benítez Torres quien dijo que lo había amenazado.

“Yo creo que eso ni siquiera vale la pena, la única amenaza que nosotros tenemos fue cuando dijimos que él era nuestro candidato a la Presidencia de Mazatlán, no más, la verdad que creo que desde entonces yo no cruzo palabras con esta gente, y nosotros lo que hemos hecho, después de lo que se hizo, ya que en el convenio quedó siglado el Municipio de Mazatlán para el Partido Sinaloense, ese fue un compromiso allá en el partido Morena, sin embargo, ustedes ya la película ya la conocen y desde entonces ni siquiera platicamos”, aseveró.

“Nada qué ver, hace como un año que yo no hablo con él’, recalcó.

Cuén Ojeda aseveró que de ninguna manera haría actos de intimidación contra alguien, dado que no son los principios del Partido Sinaloense.

“El Partido Sinaloense es un partido de trabajo, es un partido con principios, con valores, con lealtad, y que lógicamente si algo odiamos nosotros es cualquier tipo de violencia que se pudiera generar, incluyendo lo que se refiere al tema de la democracia”, indicó.

Dijo también que posiblemente el Alcalde de Mazatlán esté molesto por las denuncias de los regidores del PAS ante la Auditoría Superior del Estado, y por ello estas denostaciones a la fuerza política que representa.

“Lo único que se busca es que haya rendición de cuentas, y que haya transparencia, es lo único que se busca y hay políticos a los que no les gusta eso”, sostuvo.

Se deslinda el PAS de proceso interno de Morena

El Partido Sinaloense no tiene nada qué ver con las acciones que tome Morena con su elección de consejeros distritales, aseveró Héctor Melesio Cuén Ojeda, líder político del PAS.

El ex Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa argumentó que no tiene ningún comentario sobre la impugnación que Morena realizó a 14 distritos por la elección de sus consejeros, por tener pasado ligado al PAS.

“Esto de los consejeros, que tiene que ver con un proceso interno de Morena, la verdad es que nosotros ni atención estamos poniendo”, mencionó.

“Me preguntaban en la mañana ‘se las van a quitar’ , no me pueden quitar lo que no es mío, no nos pueden quitar lo que no es del partido, porque en el momento que una persona va y emite su voto en un proceso que ellos mismos diseñaron, ellos ya no son del Partido Sinaloense”, añadió.

“Aquí lo que ha pasado es que a algunas gentes no les han salido las cuentas y andan renegando, pero eso es un proceso interno que les corresponde a ellos arreglar, nada más, nosotros nada tenemos qué ver con eso, si algunos pasistas se fueron, algunos funcionarios, es problema de ellos, o a lo mejor les va mejor allá que aquí, sin embargo, nosotros respetamos”, sostuvo.