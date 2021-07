Regidores deben exigir que se termine el procedimiento para legitimar a quien sería el o la presidenta del Consejo para el Desarrollo Sustentable, y no permitir que por una sola voz deba repetirse la convocatoria, manifestó Gustavo Rojo Navarro, director del Observatorio Ciudadano de Mazatlán.

“El llamado es a los regidores, que se fajen y exijan que el procedimiento se termine, a final de cuentas ellos son los que deciden porque el procedimiento es legítimo”, declaró.

El pasado jueves, durante la Sesión Ordinaria de Cabildo Número 65, el coordinador de la Comisión de Urbanismo, Ecología y Obras Públicas, Adalberto Valle Pérez, solicitó que se incluyera en el orden del día el dictamen para someter a votación el resultado de la convocatoria para la creación del Consejo Municipal de Desarrollo Sustentable.

La convocatoria se emitió el 16 de abril del presente año, en base al Reglamento Ambiental y de Cambio Climático del Municipio de Mazatlán, y firmada por el Alcalde Provisional, José Manuel Villalobos Jiménez.

Con el argumento de que la convocatoria no se firmó en tiempo por el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres, no se incluyó el dictamen del pasado jueves 8, y se desconoció el procedimiento.

Durante la sesión, se sometió a votación si debería o no incluir el dictamen en el orden del día, con un resultado de dos votos a favor de hacerlo, seis abstenciones y seis votos en contra, por lo que se desechó la propuesta.

“¿Cuál es el proceso que están emitiendo para desconocer el procedimiento? ¿Nada más un ‘yo digo que no me gusta’ y no procede, porque es un procedimiento avalado por la ley, fundamentado en la ley, en el reglamento, cuál es el fundamento para echarlo abajo? Son cuestionamientos que los regidores se tienen que hacer para respaldar el que no se suba a una sesión de Cabildo”, declaró Rojo Navarro.

El director de Observatorio Ciudadano lamentó que no es el primer procedimiento que se echa abajo, sin que los regidores hagan algo para impedirlo, tal como la convocatoria para renovar el Órgano Interno de Control que emitió la Sindicatura de Procuración el año pasado y que fue desechado.

“Ambos procedimientos estuvieron bien hecho y estuvieron conforme a la ley, y ambos fueron desconocidos”, declaró.

Además, se renovó el Consejo del Instituto Municipal de Planeación con miembros que no reúnen el perfil; y se modificó el decreto de creación de la Operadora de Playas, para que el Alcalde pueda ser el presidente del mismo, y no un ciudadano, como estaba estipulado en el decreto original.

Señaló que ante esa situación, se generará un desencanto entre los ciudadanos, que no querrán participar en las convocatorias futuras, el intento de años de ciudadanizar los organismos quedará atrás.

“Otro ejemplo es el Centro Deportivo Benito Juárez, que se lo quitó a la ciudadanía para pasarlo al Gobierno, el propio Ayuntamiento... es lo que vemos, lo que vemos es que desgraciadamente no le están dando a la sociedad de participar, la que realmente tiene interés, conocimiento de los temas, no le están dando la oportunidad de ocupar esos puestos que se han ganado en las leyes”, expresó.

Otro caso, ejemplificó, es que no se ha convocado a los ciudadanos que deberán participar en los Comités de Obras, según la Ley de Obras Públicas.