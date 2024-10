El ex Alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo “El Químico” Benítez Torres, se retirará definitivamente de la política tras su expulsión de Morena, informó en entrevista con Noroeste.

¿Lo pensaría por ahorita retirarse, o ya sería definitivamente?

“No, es definitivo, ya estoy retirado de la política. Como decía López Obrador en sus buenos momentos ‘a mí denme por muerto’”, dijo.

“Estoy desilusionado de lo que es hoy el partido. Únicamente se invirtieron hoy las cosas, hoy Morena es lo mismo que el PRI, lo mismo o peor todavía. Entonces no quise regresar a pesar de que yo fundé el partido en Sinaloa”.

Benítez Torres fue expulsado de Morena el pasado mes de septiembre después de que fuera candidato del Partido del Trabajo a Diputado local por el Distrito 22, esto considerado como agravio contra los estatutos del partido guinda.

Además, enfrenta procesos judiciales en su contra por la compra irregular de luminarias a la empresa Azteca Lighting, así como la adquisición de vehículos que fueron rifados en un festejo del Día de la Madres mientras fue Alcalde de Mazatlán.

“El Químico” fue electo como Presidente Municipal de Mazatlán en 2018, cargo en el que se reeligió en 2021 pero al que renunció en octubre del 2022 después de que fuera denunciado por regidores y ciudadanos por el caso Azteca Lighting.

Después de su renuncia, el Gobernador Rubén Rocha Moya lo nombró Secretario de Turismo, pese a los señalamientos contra quien en ese entonces era su compañero de partido.

“La política ahorita no me interesa, y menos con lo que estoy viendo -¿Qué es lo que está viendo?- Todo lo que está pasando en Sinaloa y en todo el País, no sólo en Sinaloa, en todo el País, la verdad es una barbarie, no sé si controlada o no, pero es una barbarie”, sentenció.