“Ya no lo vamos a hacer nosotros, ya no vamos a andar justificándolos, ya le dije al Secretario, ya nos pasamos de la raya de andar siempre tratando de ‘lavarles la cara’ a las malas actuaciones de los policías. Yo no estoy impuesto a eso, yo creo que hoy más que nunca tienen que salir a dar la cara”.



Reconocer a policías involucrados, responsabilidad del director operativo

Ante la declaración del director operativo de la SSPM, Pablo Ramírez Suárez, de que la parte denunciante debía señalar a sus agresores y reconocerlos aún sabiendo que la mayoría tenía el rostro cubierto, el Alcalde le dio un revés.

“Está fácil, el que los tiene que identificar es el director que estaba coordinando el operativo, no el ciudadano. No tienes por qué poner al ciudadano en esa situación, que lo haga el director, él sabe qué gente trae y quiénes son, así de sencillo”, recalcó.



Darán fin al equipo táctico de la Secretaría de Seguridad Pública

Además, Édgar González Zataráin adelantó que buscará la desintegración del equipo táctico de la SSPM, que fueron los que se involucraron en este hecho, al no considerarlo necesario.

“Hoy hablé con (Ricardo) Jenny del Rincón en Culiacán y andamos buscando la manera de que ese grupo se desactive, que prácticamente quede sin efecto. Ya no ocupamos de ese grupo, aquí no ocupamos de un grupo de reacción porque ¿reacción ante qué? No hay violencia del crimen organizado, violencia que te indique que los ánimos están difíciles como para poder confrontar. Sí debe haber un grupo de reacción pero no así, no con pasamontañas”, explicó.



Video de agresión indigna al Alcalde

Después de ver el video de la agresión tres veces, el Presidente Muncipal expresó haber sentido indignación y coraje de que acciones como estas terminen con el trabajo que se esfuerzan por realizar intentando cerrar su administración de manera ejemplar.

“(Sentí) indignación y sentí mucha rabia, la verdad; me da mucho coraje, me da mucha impotencia, de esas cosas que te dan impotencia y más a uno como autoridad que eres el que tiene que dar la cara y que la ciudadanía cree en uno, y que espera algo de nosotros”.

Aseguró que los elementos que manchan la corporación deben darse de baja y esperará a que fluyan los procedimientos. Asimismo, dio a conocer que han valorado implementar sistemas de videovigilancia en las unidades pero no confían en que estos policías no atenten contra los equipos.

“Se ha valorado de hecho nosotros les estuvimos colocando GPS a las patrullas y se iban a los talleres y se los quitaban, todo eso está denunciado pero si queremos actuación como esas. Son mañosísimos, si les pones cámara yo creo que van a buscar cómo romper la cámara”.