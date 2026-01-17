$!En conversatorio ciudadano, llaman especialistas a construir el Mazatlán del mañana

MAZATLÁN._ En un espacio de reflexión en el que se abordaron los principales desafíos y oportunidades que enfrenta el puerto, con el objetivo de construir una visión compartida para su desarrollo, diversas voces de especialistas participaron en el conversatorio “El Futuro de Mazatlán: ¿Hacia dónde y cómo?”, organizado por Conversatorio Ciudadano de Sinaloa. Durante el encuentro, los participantes coincidieron en la necesidad de pensar el futuro de Mazatlán desde una perspectiva integral, considerando factores económicos, sociales, ambientales y políticos, así como la importancia del diálogo y la participación ciudadana para generar soluciones sostenibles.

Entre los principales temas que enmarcaron este espacio de diálogo destacaron la seguridad pública, economía, comercio, juventud, medio ambiente y transparencia, donde quedó claro que, más allá de las diferencias de enfoque, existe la necesidad de construir un futuro para el puerto con una visión plural, responsable y organizada. Los participantes pusieron sobre la mesa cómo en la actualidad Mazatlán atraviesa un momento clave que exige decisiones informadas y consensuadas para garantizar la viabilidad y competitividad en los próximos años.



Hay incapacidad del Estado: Norzagaray En el eje de economía y seguridad pública, Ernesto Hernández Norzagaray, doctor en ciencias políticas y sociología, afirmó que tanto Mazatlán como Sinaloa enfrentan una crisis de gobernabilidad que va más allá de la violencia o la economía, al existir una incapacidad del Estado para garantizar seguridad, desarrollo económico y confianza social de manera simultánea, destacando que la inseguridad se ha convertido en un factor estructural que impacta directamente en la inversión, el empleo y el turismo. “La crisis que vivimos hoy no es únicamente de violencia ni exclusivamente económica; es una crisis de gobernabilidad, entendida como la incapacidad del Estado para garantizar al mismo tiempo seguridad, actividad económica y confianza social. Cuando esos tres pilares fallan de manera simultánea, lo que emerge no es solo miedo, sino un reordenamiento del poder en la vida cotidiana”, declaró.



No es posible construir una mejor ciudad si antes no somos capaces de dialogar: Aranguré Por su parte, Isaac Aranguré Valdés, creador digital y columnista, destacó que el diálogo plural es fundamental para construir un mejor Mazatlán, pues si bien todos coinciden en querer mejorar, el verdadero reto está en definir el significado de “mejor” desde visiones distintas, advirtiendo que la falta de pluralidad convierte el diálogo en una caja de eco, polariza y facilita narrativas simplistas y autoritarias. “No es posible construir una mejor ciudad si antes no somos capaces de dialogar desde la pluralidad y reconocer que existen distintas visiones sobre lo que significa avanzar. La falta de pensamiento complejo ha llevado a una polarización peligrosa, donde se niega la evidencia y se imponen narrativas simplistas”, dijo.



Con planeación y contratos claros se puede recuperar inversiones en Mazatlán: González Olivieri En el tema Mazatlán como puerto, Jorge González Olivieri, experto en puertos marítimos, expuso que, si bien este no es de gran escala en comparación con otros del País, sí es un puerto de alto potencial estratégico si se entiende y se trabaja desde sus propias condiciones, donde el desarrollo portuario en México ha sido posible gracias a la apertura a la inversión privada, seguridad jurídica y planeación a largo plazo, lo que permite atraer capital y generar crecimiento sostenido. “El pasado no lo podemos cambiar, el futuro tenemos que trabajarlo, y el único tiempo sobre el que realmente podemos actuar es el presente. La planeación a largo plazo y los contratos claros son la base para que las inversiones en los puertos se recuperen y se mantengan en el tiempo. No todos los puertos pueden crecer igual, Mazatlán debe apostar por la especialización y por encontrar los nichos donde puede ser competitivo”, señaló.



Ausencia de jóvenes mazatlecos permiten que otros decidan: Bautista El estudiante Marco Antonio Bautista habló sobre la juventud mazatleca, a la cual señaló de cometer el error de mantenerse al margen de la vida pública, creyendo que la participación se limita a los procesos electorales, cuando en realidad la política se construye todos los días, por lo que su ausencia ha permitido que otros decidan el futuro de Mazatlán y Sinaloa. “Como jóvenes cometimos un error al creer que nuestra única tarea era esperar. La política no es un acto ocasional, es un ejercicio diario, y el no haber participado nos ha costado que otros decidan nuestro futuro donde el escenario que vivimos hoy es desfavorable para los jóvenes, nos está costando oportunidades, empleos y, en muchos casos, la vida misma”, declaró.



Somos una ciudad fragmentada que no dialoga consigo misma: Mejía Por su parte, el educador Juan Alfonso Mejia planteó que Mazatlán es una ciudad fragmentada, a raíz de la falta de diálogo y una visión compartida de ciudad, donde el puerto ha crecido económica y turísticamente de forma dispareja con sectores que no dialogan entre sí, lo que impide construir una ciudad habitable, segura y con rumbo. “El problema de Mazatlán no es solo quién gobierna, es que somos una ciudad fragmentada que no dialoga consigo misma, donde puedes hablar con hoteleros, pescadores o desarrolladores por separado, pero el gran vacío es que no existe un diálogo por un destino común. No puede haber un Mazatlán fragmentado si aspiramos a una visión de futuro; lo que nos trajo hasta aquí no necesariamente nos llevará al siguiente paso”, sentenció.



Mazatlán enfrenta una situación crítica en materia de agua: Guido En materia de medio ambiente, Sandra Guido Sánchez, directora de Conselva, Costas y Comunidades, advirtió que Mazatlán enfrenta una situación crítica en materia de agua, derivada de un crecimiento urbano, turístico y agrícola que no ha sido acompañado por una planeación hídrica responsable, por lo que el agua es un tema urgente que requiere la implementación de un modelo de gestión integral para garantizar la seguridad hídrica del municipio. “El tema del agua es transversal, nos obliga a dialogar con todos los sectores porque impacta la vida cotidiana, los hogares, los negocios y el desarrollo de la ciudad. No puede ser competitiva una ciudad que no tiene agua, pero tampoco una que no puede garantizar agua a quienes quieren invertir o vivir aquí por lo que la seguridad hídrica sólo será posible si trabajamos juntos: gobierno, empresas, agricultores y sociedad”, externó.



Participación activa de la ciudadanía es la base de la democracia: Rojo Navarro Por otro lado, en tema de transparencia, Gustavo Rojo Navarro, director de Observatorio Ciudadano de Mazatlán, expresó la relevancia de la participación ciudadana y del acceso a la información pública como pilar para el combate a la corrupción, advirtiendo que la desaparición de organismos garantes representa un grave retroceso, por lo que el mantener la participación activa es la base de los cambios democráticos. “La transparencia gubernamental no es otra cosa que hacer accesible y pública la información que se genera con recursos de todos los ciudadanos, donde toda la información que produce el gobierno es nuestra, no es de ellos, se genera con impuestos que todos aportamos. Mazatlán se ha caracterizado por ser una ciudad preguntona y es que la participación ciudadana es la base de los grandes cambios que se han dado en este país”, comentó.



En Mazatlán persisten profundas desigualdades estructurales que afectan a las mujeres: Armenta Gabriela Armenta, catedrática de la Universidad Autónoma de Sinaloa, expuso un diagnóstico social, político y económico de Mazatlán con enfoque de género, donde señaló que, a pesar del crecimiento turístico del puerto, persisten profundas desigualdades estructurales que afectan a las mujeres. Ante ello, planteó como propuesta una articulación entre el gobierno, la academia, el sector privado y la sociedad civil para impulsar políticas públicas con perspectivas de género para construir un desarrollo más equitativo e inclusivo para Mazatlán. “El enfoque de género no es un discurso vacío, es una herramienta analítica que permite visibilizar relaciones de poder y desigualdades. Hablar de género es hablar de cómo se distribuyen de manera desigual las oportunidades y los recursos en la sociedad. El reto de Mazatlán no es solo reducir brechas, sino transformar las estructuras que reproducen la desigualdad”, dijo.



A Mazatlán le urge una visión compartida de largo plazo entre sociedad y gobierno: Clouthier Finalmente, el ciudadano y empresario Manuel Clouthier Carrillo cerró el conversatorio hablando de como el puerto arrastra problemas estructurales derivados de décadas de mala planeación, falta de visión a largo plazo y complicidad política con el crimen organizado, por lo que llamó a construir una visión compartida entre sociedad y gobierno que garanticen continuidad para emprender un viaje estratégico que le permita a Mazatlán resurgir de una manera sostenible. “Los problemas que vive Mazatlán no son coyunturales, son estructurales, y deben atenderse con la dimensión y la gravedad que representan, por lo que a Mazatlán le urge una visión compartida de largo plazo entre sociedad y gobierno, con liderazgos que den continuidad a los proyectos. Mazatlán tiene todo para resurgir; la pregunta es si existe la visión, el compromiso y la voluntad para iniciar el viraje estratégico que se necesita”, puntualizó.