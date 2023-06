La asesora legal de la familia comentó que el plantón realizado por la familia se debe a la omisión por parte del Juez del oficio emitido por la Fiscalía donde ya no existe acusación en contra de Aylín “N” y no entienden por qué a la fecha no ordenan su liberación.

“Hoy estamos aquí en la Unidad Administrativa realizando este plantón, es para hacer un poquito más de hincapié a la necesidad que reiteramos a la Fiscalía que mantenga su posición de este oficio, que ya se proclamó desde abril, de no acusación por parte de la Fiscalía y es lo que queremos que a la fecha todavía no hay una resolución por parte del Juez, que él ya tiene esta resolución por parte de la Fiscalía de que ya no hay ninguna acusación en contra de la muchacha, derivado de que las pruebas que existen en la carpeta resultan que ella no es culpable, sin embargo seguimos esperando después de todavía un mes y el tiempo sigue corriendo y no tenemos respuesta, esta es una manera de pedirles que atiendan la petición y la liberen”, detalló la asesora.