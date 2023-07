El Partido del Trabajo no le limitó el recurso a Gerardo Fernández Noroña para su gira por el País, informó el Diputado federal y coordinador del Partido del Trabajo en Sinaloa, Leobardo Alcántara Martínez.

“En el caso de Morena no sé, ahí no podría saber, en el caso del PT, no hay 5 millones, si les dan algo obviamente, les damos ahí para sus viáticos que se tiene que estar complementando, no tiene tope, de hecho es irreal 5 millones para todo, pero no existe ese presupuesto”, dijo Alcántara Martínez.

Durante la rueda de prensa que ofreció en Mazatlán, el diputado señaló que pese a que no existe una cantidad establecida, se mantienen apegados a las normas jurídicas electorales que definen la utilización de los presupuestos.

“Tenemos que llevar la fiscalización, tenemos que cumplir con todas las normas jurídicas electorales con los presupuestos y pues los 5 millones a lo mejor en Morena se los están dando, no sé, pero en el caso del PT sí hay reglas específicas y nosotros tenemos que cumplir cabalmente con la Ley Electoral”, señaló el Diputado.

Haciendo alusión a las restricciones que el INE tiene en materia Fiscal a cada uno de los partidos, el coordinador del Partido del Trabajo en Sinaloa señaló que 5 millones no son suficientes para este tipo de recorridos.

“Lo de los 5 millones es una cosa totalmente diferente; imaginate cada que van a un Estado, cuánto dinero no se gasta, en aviones, en el equipó, entonces esos 5 millones se van diluyendo ahí y obviamente la forma fiscal que nos tiene el INE, pues no nos permite decir ‘te doy estos 5 millones de pesos y vete a trabajar’”, declaró.