Gobierno de Mazatlán refuta a la ASF ‘observaciones no solventadas’ por $819 millones; que ya le mandaron todo el material

La Tesorería del Gobierno de Mazatlán aseguró que ya fueron solventadas las observaciones que le hizo la Auditoría Superior de la Federación a la cuenta pública del ejercicio fiscal de 2020, por 819 millones de pesos.

“Nosotros hemos cumplido en tiempo y forma con todo lo que nos ha pedido la Auditoría Superior de la Federación, hemos cumplido en tiempo y forma, y tan es así, que no nada más una vez, hemos metido toda esta información que ustedes nos han solicitado, alrededor de cinco veces”, aseveró Javier Alarcón Lizárraga, tesorero municipal.

El funcionario dijo que la nota donde se explica cómo la administración municipal no ha solventado un posible daño al erario por 819 millones de pesos, es errónea, dado que el 5 de agosto la Comuna entregó la última documentación para que el organismo fiscalizador federal determine si es suficiente dicha información o no, para lo cual tiene un plazo de 120 días, el cual no ha transcurrido.

“A este fecha se encuentra corriendo el término de los 120 días, estamos en términos después de que presentamos, entonces sería a fines de octubre o a principios de noviembre cuando se cumplan los 120 días, todo esto, el oficio emitido el 26 de agosto de 2022 por el contador público Antonio Escandón Muñoz, director general de normatividad y enlace Legislativo de la Auditoría Superior de la Federación, se equivocó en todas sus partes, pues a la fecha el Ayuntamiento no ha sido notificado”, defendió.

Juan Torres, Diputado Federal de Morena, solicitó a la ASF sobre el estado de la solventación de estas observaciones por parte de la auditoría al Ayuntamiento de Mazatlán.

El órgano fiscalizador señaló que aún no habían solventado las mismas, información que le fue entregada, y el legislador la hizo pública, cosa que criticó Alarcón Lizárraga.

“Indebidamente y malamente, el auditor le da la información al Diputado que le pidió la información, de que no habíamos solventado, cuando a nosotros a la fecha, no nos han dicho que no hemos solventado las observaciones, a nosotros, con nosotros, está presentada la información, a lo que nos están pidiendo a tiempo y forma, esperamos que nos notifiquen cuál es la solución, por lo que realmente es indebido, y está mal la nota, en el sentido de como la tienen”, aseveró.

“No tienen por qué, y malamente el auditor éste está dando información a un particular sin haberlo notificado al Ayuntamiento, está indebidamente...aquí con el documento del 2 de agosto, les estamos diciendo que se pronuncie si no hemos cumplido, que nos lo digan porque ya sería ir a otras instancias, que son los tribunales”, añadió.