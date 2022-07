$!Hay un descrédito de todos los partidos para las próximas elecciones, lo que importa son los perfiles: Xóchitl Gálvez

“Sí, se han perdido, nos sentamos en el poder y repetimos conductas que no debimos haber repetido, a mí varios panistas no me quieren porque no les di chamba, les dije que no porque yo gané para hacer las cosas bien, no para darle chamba a los panistas, y es algo que tenemos que decir desde campaña”.

“De los partidos políticos, la única manera es que la Presidenta del PAN ponga como requisito no ser ratero, no ser huevón y no ser pendejo para sus próximos candidatos, gente decente, gente capaz, gente trabajadora y entonces vamos a ir construyendo otra vez la confianza y vamos a regresar a los principios del PAN”.

-- ¿Que no se centra en Morena, no se centra en el PRI ni en el PAN?

Es por eso que está convencida que para el 2024, donde se elegirá nuevo Presidente de la República, y habrá elecciones importantes como la de la Ciudad de México y legisladores, recalca que ya los partidos no cuentan con mucho crédito , sobre todo por los errores que han cometido en el pasado, y el PAN, no se ha salvado de ello, al punto que ve que sus principios se han perdido.

A AMLO todavía le alcanza el discursos... pero solo para los pobres

Cuestionada sobre que a pesar de que el actual Gobierno que preside Andrés Manuel López Obrador no está dando los resultados deseados, o que prometió, la Senadora reconoce que el morenista es hábil, y de momento, aún le queda discurso, el cual le compran las personas más necesitadas.

“Al Presidente todavía le alcanza el discurso... el Presidente es muy hábil en su discurso y poner a los pobres en el centro le ha funcionado, pero va a llegar un momento en que esos pobres se den cuenta que son más pobres, una forma de salir de la pobreza no es solo recibiendo dinero”, explica.

Hasta el 20 de junio el Gobierno de AMLO superaba los 120 mil asesinatos en el País, para la ex Jefa Delegacional de Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, la política de seguridad del Presidente ha sido un fracaso, sobre todo, por la impunidad que impera en el País.

“Él prometió que iba a resolver el tema, él lo prometió, le dimos un presupuesta millonario, le dimos una Guardia Nacional, y él dijo que iba a dar resultados en seis meses, ahora que no venga con el cuento de que esos son resultados, son resultados mediocres”, indica.

“Yo no pido que lleve al paradón a los delincuentes, yo no pido que los ‘mate en caliente’, yo lo que pido es que no haya la complacencia que ha habido con los cárteles de la droga, que ha habido mucha complacencia con ellos”, añade.

“De no ser por Caro (Quintero), no habíamos detenido un capo importante de la droga, y pareciera que se movían, de hecho en la Ciudad de México hay el temor de que el Cártel de Sinaloa esté llegando allá... el Gobernador pidió que no se estigmatice a Sinaloa, pero bueno, no lo dije yo, lo dijo el Secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México”.

-- ¿Cree que no habrá un cambio en materia de seguridad con este Gobierno?

“No, porque además el tema económico se está agravando, y eso hace que la delincuencia se vea presionada, porque un delincuente sabe que puede hacer cualquier cosa y no va a ser castigado, le van a mandar un abrazo”.

Xóchitl Gálvez reconoce que a López Obrador le tocaron tiempos difíciles, de pandemia, de conflictos bélicos, pero critica que aún bajo esas circunstancias México pudo haber detonado su economía, pero debido a la política económica que defiende, esto no fue así.

“Justo en este marco de esta crisis mundial, México podría ser uno de los países con más beneficio... primero porque nuestra ubicación geográfica nos permitía tener energías que no dependieran de los combustibles fósiles, caso que no es de Alemania, caso que no es de España, ellos sí dependen del gas de Rusia, nosotros sí dependemos del gas de Estados Unidos”, precisa.

“México podría ser destino de muchas inversiones automotrices, que se están yendo a Costa Rica, hay empresas tecnológicas que se están yendo a Chile ¿Por qué? porque México dejó de ser un destino confiable y eso lo sabe el Presidente y eso no le conviene a México”, agrega.

Buscará la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México

Sobre el proceso electoral que se avecina, ella reconoce que va por la Jefatura de la Ciudad de México.

Ya viendo a Morena, lamenta la forma de conducirse de ciertos actores, y desde ya, descarta a Tatiana Clouthier como “Presidenciable”, dado que no es de Morena como tal.

“Es ilegal lo que están haciendo, a todas luces, el que Claudia tenga espectaculares en todo el País diciendo ‘Claudia Va’, creo que los que mejor se portan son Marcelo Ebrard y Monreal, pero pues sí”, comparte.

“Yo creo que Tatiana no va, yo creo, no debe ser una opción, aunque el Presidente la pone, pero pues ella misma ni se la cree, mejor dice ‘para qué’, ahorita está más preocupada por resolver el tema comercial (T-MEC), el Presidente va a decidir quién va”, dice.

-- ¿Qué les podría faltar a los perfiles, sobre todo en Tatiana ¿Qué no ve en ella, por lo cual no podría ser?

“No es la favorita del Presidente, digo, le cae bien, y todo...no la ve de casa, es como de los personajes que llegaron ahí a sumarse, no la ve con el pedigrí de Morena”.

Por último, la Senadora recalca que lo que busca lograr en la Ciudad de México es darle un mejor mantenimiento, y no ve un mejor escenario para ganar, luego de los errores de Morena en la Ciudad de México, pero también manda un recado al PRI y a sus posibles aliados, les dice que no trabajará con personas incapaces y corruptas, de ahí en más, todos son bienvenidos a colaborar en su proyecto.

“Yo voy por la ciudad y vamos a ganar la ciudad, vamos a ganar porque a Morena se le cayó el metro, y no le pueden echar la culpa a Calderón porque lo construyeron ellos”, indica.

“Yo soy una ciudadana externa al PAN, yo no milito en el PAN, pero el PAN me abrió sus puertas y me ha abierto las puertas para ser Alcaldesa, Senadora y casi fui Gobernadora... hay que dignificar a la política, no podemos hacer política como lo hace, al viejo estilo, meterle mucho dinero y luego hay que pagarles a los que te pusieron el dinero”.