El Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán ya ha comenzado a pagar adeudos a proveedores, por lo que hasta el momento se han cubierto 4 millones de un total de 25 millones de pesos, dijo el director de dicho organismo, Raúl Rico González.

“Son 25 millones de pesos (es el adeudo a proveedores), de los cuales ya hemos pagado 4, vamos a pagar la diferencia para llegar a la tercera parte, entonces vamos a pagar 8 millones de pesos en los próximos días, otros 8 millones el segundo semestre y el resto a principios del año próximo para cumplir con todos los proveedores”, añadió Rico González en entrevista.

“Lo que pasa es que no se paga tan rápido porque los pasivos no están todos sustentados, no hay actas de recepción del servicio, faltan algunos datos de tipo fiscal, entonces estamos reconstruyendo la contabilidad o la sustentación contable para poder pagarlos”, informó.

También dijo que después del Carnaval 2023 las finanzas de dicho Instituto están sanas, el Carnaval va permitir pagar dos terceras partes del pasivo, pero si así se hiciera se afectaría la operación de la paramunicipal.

“Entonces decidimos hacer las actividades que tiene compromiso el Instituto de realizar, hacerlo de un muy buen nivel y pagar la tercera parte en los primeros meses del año próximo”, reiteró Rico González sobre los adeudos actuales con proveedores.