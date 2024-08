“No ubicamos el lugar exactamente. Eunice (Murúa, directora de Ecología Municipal), ya anda rastreando el tema, vimos unas imágenes a un costado de la vía del tren, no sabemos si es hacia el norte o hacia el sur, al parecer es para la parte norte de la ciudad, ahorita que nos confirmen porque sí nos interesa mucho saber qué pasó con eso, ya traen una investigación sobre eso, es algo muy raro”, continuó González Zataráin la mañana de este sábado en entrevista con personal de medios de comunicación.

“No lo veo así, yo creo que tiene que ver más, no sé si alguien que tenga venados le hicieron algún daño”.

El Presidente Municipal manifestó que en Mazatlán hay muchos venados de la zona de Cerritos hacia el norte, y en el caso de los animales que aparecieron decapitados, se desconoce el motivo de esos hechos, aunque dijo no creer que se trate de algún mensaje de la delincuencia organizada.

“Digo muy raro porque los cazadores no hacen eso, se los llevan, sí hay cazadores que aún fuera de veda acuden de cacería, pero ellos van por el venado, no van a degollarlo”.

“Hay un lugar que está por la Peche Rice, es un fraccionamiento que no se ha desarrollado en gran escala, va muy lento, es de Paco Farriols, La Reserva, yo ya fui a verla, la recorrí, está preciosa, es un lugar adecuado y hay mucho venado, tú vas y los ves como si nada”, continuó el Alcalde.

“Se está buscando también un espacio en donación, se han tocado puertas para ver si se puede conseguir un espacio como santuario al venado, o sea, donde se puedan alojar para que no anden dispersos cerca de la ciudad. Prácticamente en el casco de la ciudad, es preocupante, hay mucho venado.

Reiteró que se ocupan más lugares como santuarios de venados y aves porque hay sobrepoblación, y alrededor de uno de esos santuarios que hay ya se están haciendo varias construcciones.

“Lástima, la gente de poca consciencia, el desarrollador si se puede se te encarama en la banqueta, no todos son como Paco o como Domínguez, ellos están reservando, están dejando espacios muy importantes de amortiguamiento. Los nombro porque ellos han sido impulsores de este tema y me da mucho gusto. He platicado con los de la Marina Mazatlán a ver si, pero esos son más agarrados, les digo que le inviertan, que le den a la ciudad.

“También le voy a echar un gritito ahí a don Leovi Carranza para ver si en esa parte donde salen los venados deja un espacio de reserva”.

Precisó que se están valorando cambios en el Ordenamiento Territorial de Mazatlán para que se dejen espacios de reserva para venados y aves, por ello se menciona el tema de la transferencia de potencialidades donde un desarrollador puede decir que entrega un área de reserva, de vegetación y conservación, pero a cambio le permitan construir una torre en otro lado.

“Hay uno muy bueno que le tengo el ojo visto, que está bien complicado, que en una oportunidad si alcanzo a ver al Presidente (de la República) antes de que concluya su mandato o a Claudia (Sheinbaum), la Presidenta electa. Aquí hay un gran pulmón donde está Pemex, son terrenos de ellos. Se pensó hace muchísimos años, me dicen, para una refinería, cosa que no va a suceder, entonces es un espacio muy atractivo”.

Reiteró que si los desarrolladores empiezan por dejar espacios de reserva en materia ecológica se va tener otro tipo de ciudad.