La tercera ola sobrepasó a las instituciones de salud en Sinaloa: director del Hospital General en Mazatlán

El doctor explicó que la demanda de atención médica fue tal, que las autoridades federales de salud le pidieron a los directores de los nosocomios estatales reconvertirse al 100 por ciento en hospitales covid.

“La tercera ola fue muy agresiva, extraordinariamente agresiva, pero mundial eh, no nada más en Sinaloa, y nosotros fuimos un hospital de concentración, entonces, no nos convertimos al 100 por ciento en hospital covid, porque teníamos 35-37 pacientes que no supimos dónde ponerlos, pero las instrucciones de las autoridades era convertir el hospital en 100 por ciento covid”, sostuvo.

“Nosotros llegamos a tener 92, 93 pacientes internados al mismo tiempo, en un hospital de 120 camas, era una locura, una locura”, añadió.

Carreón Tiscareño indicó que lo que detonó la gravedad de la tercera ola fue la variante Delta, así como la relajación de un buen número de la población en la entidad.

“Mucho influyó en que el virus mutó, y que definitivamente nos decían que era una mutación del virus, la famosa mutación Delta. Esta es una enfermedad de corresponsabilidades, el médico tiene que estar muy atento y procurar tener la mayor cantidad de elementos para poder atender a los pacientes, pero los pacientes se tienen que cuidar”, expresó.