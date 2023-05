“Eso no se puede negar (el incremento de la violencia en algunas regiones del país), es cotidiano, muy lamentable la serie de incrementos en algunos niveles o áreas y desde luego todo ese problema que se ha manifestado por ejemplo de agresión a los migrantes de parte de fuerzas ocultas, también todos los eventos de violencia son negativos”, añadió el Cardenal Aguiar Retes.

Con relación al asesinato de dos sacerdotes en la Sierra Tarahumara de Chihuahua en el 2022, dijo que los jesuitas han estado dando una información más precisa de ello, pero en el área de la Ciudad de México no se ha tenido ningún caso de agresión contra un sacerdote, por el contrario, en un caso de alguien que se presentaba como falso sacerdote las autoridades actuaron tras la denuncia y está en la cárcel, porque eso es un fraude y está penalizado.

CIUDADANOS DEBEN VER QUIÉN LES CONVIENE EN LAS ELECCIONES

También dijo que las elecciones son siempre competidas por lo que en ellas se presentan los dados oscuros y los logros de quienes están en el Gobierno y ahí es un arte del ciudadano de que cumpla con su obligación de ver qué es lo que más le conviene para elegir a quien lo vaya a representar, pues se acercan los tiempos de elecciones y hay que formar esa conciencia cívica.

“Porque todavía es impresionante que México desde los datos de la elección del 2018 fue contundentemente muy alta a las tradicionales, pero todavía se quedó muy corta, no alcanza a llegar ni siquiera a la mitad de los que tenemos derecho al voto (los que participaron), entonces quiere decir que hay una inconsciencia social y eso es perjudicial, tenemos que promover que la ciudadanía participe”, añadió el también ex presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano.

Dijo que es difícil valorar al actual Gobierno federal si no se tienen los elementos necesarios para hacer en análisis, por eso no se atreve a hacerlo, porque se presentan temas en las noticias, pero no le constan, por eso se detiene mucho en decir algo al respecto, para eso son los jueces.