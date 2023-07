“Tenemos que alinear prácticamente todo el propósito y un sólo objetivo en común, no podemos andar ahí cada quien por su lado con objetivos distintos, ya no es tiempo para eso, ya se nos acabó el tiempo, hoy estamos ante retos enormes en materia de desarrollo urbano, de las afectaciones que tenemos en el sentido de lo que es la red sanitaria, el tema del agua potable, de vialidades, movilidad, de imagen urbana, servicios públicos los más básicos”.

“Mazatlán hoy está pasando por una situación sumamente complicada y de oportunidad, de oportunidad, pero complicada, complicada porque si no alineamos de verdad el sentido o la dirección del Gobierno de manera conjunta con el empresariado, con los desarrolladores, con las organizaciones, asociaciones, con todo ésto, pues estamos destinados al fracaso”, añadió González Zataráin.

“Y desde lo más básico que tiene que ver con la atención del alumbrado público de Mazatlán, de las colonias, desde lo más básico que tiene que ver con la recolección de la basura que tiene que ser más eficiente, que tenemos que cerrar un Basurón que tiene 60 años, con mitigación y abrir un relleno sanitario real, como debe ser, con apego a la norma”, reiteró el Presidente Municipal.

“Que tenemos que transitar por otra vía ya muy distinta por la que ha venido caminando este puerto, esta ciudad, este Municipio, tenemos que quitar esta parte tan cómoda de vivir, en Mazatlán somos relajados, vivimos cómodos y el desorden se ha ido quedando en gran parte de este desarrollo y crecimiento que hoy tenemos, entonces tenemos que entrar en una ruta ahora sí que de orden, de rumbo, de sentar bases, no es en esta administración y no es con nosotros con quien va a cambiar ésto, vamos a empezar a poner esas bases, a caminar bien, firme, a ponerle candados para que no vengan ocurrentes a quitárselos.

El inicio de la Consulta a dicho programa por parte del Instituto Municipal de Planeación comenzó este miércoles y tendrá una duración de 60 días, informó la directora, Leticia Alvarado Fuentes.

Los interesados pueden acceder al documento base en la página electrónica del Implan para tener acceso al mismo y hacer sus propuestas o pueden acudir de manera presencial a las instalaciones del Implan, en el Palacio Federal, ubicado en el Centro de la Ciudad, para solicitar el documento impreso y el formato para hacer sus propuestas de lo que consideren que debe contener dicho Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de Mazatlán.

“La convocatoria se hizo ya, se aprobó por el Consejo Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y Vivienda, se dio inicio y desde hoy está disponible tanto el documento completo como el documento base, como el anexo normativo o el anexo de planos para que ustedes los consulten, a partir de hoy están disponibles en nuestra plataforma”, dijo Alvarado Fuentes.

“Aquí uno de nuestros consejeros ya lo empezó a repartir entre los consejeros, lo cual le agradezco mucho Carlos Palacios, ...ya dijimos, a partir de hoy 60 días, hasta el 2 de septiembre se cierra la posibilidad de que ustedes participen, ...ustedes revisan el documento base que está en Internet, van a formular sus propuestas fundamentadas para complementar, corregir el documento, es el documento base, no es el documento terminado, y el número tres es compartir con nosotros esas observaciones, esas propuestas fundamentadas”.