Los productores de maíz que se siguen manifestando ya andan en política con “Va por México” y son como mercenarios, donde los grandes les pagan a los pequeños para que hagan bulla, pues el problema de comercialización de ese grano está resuelto como en ningún otro tiempo, dijo el Gobernador del estado, Rubén Rocha Moya.

“Ellos ya andan haciendo política, el problema del maíz ya está resuelto, ellos andan en Vamos por México o esa cosa, ahí anda Bosco de la Vega y otros, ahí andan ellos, como nunca están hablando, por ejemplo, el tema, oye que las importaciones, se acaba de dar el decreto para la no importación que ya habíamos acordado”, añadió Rocha Moya.

Lo anterior lo expresó sobre la manifestación que realizaron el lunes en Culiacán productores de maíz ante la visita del ex secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, aspirante a la candidatura presidencial por el Movimiento de Regeneración Nacional, a quien con mantas o lonas le expresaron que no están “a gusto” con su desempeño cuando fue funcionario público por no darles una solución a su demanda de mejores condiciones para la comercialización de sus cosechas.

Va por México es la oposición al actual Gobierno federal emanado de Morena.

“Y luego uno de los dirigentes dice: llegó tarde (ese decreto), no, lo que no dicen ellos es que quién puede importar, Gruma, ya nos ha comprado a ellos, a los que andan con mantas ya les compró un millón 200 mil toneladas y Cargi 200 mil toneladas, o sea, está fluyendo la comercialización, eso ya son como los mercenarios de Rusia, esos que andan queriéndose meter a la guerra porque son mercenarios, así andan muchos, los grandes les pagan a los chiquitos para que hagan buya, pero no hay problema, el problema de la comercialización del maíz está resuelto como en ningún otro tiempo”, recalcó Rocha Moya.

También manifestó que los bloqueos que se realizaron hace algunas semanas en Culiacán se debieron a eso mismo que dichos productores ya andan en política.

“Yo me reuní con ellos y la mayoría tenía 4 hectáreas, 5, 7 hectáreas, con los que me reuní después de que salieron de allá y les digo cuál problema tienen ustedes, andan pagados porque todo el que tenga hasta 15 hectáreas se les a comprar en maíz, ya se los dije reiterado, donde lo tengan, si lo tienen guardado en su casa en su casa”, reiteró el Gobernador y agregó que se logró un precio más justo.

“Pues el más justo, el precio de garantía, 6 mil 965 pesos, o sea, nadie les va a pagar el precio que les estamos pagando a ellos, entonces cuando los veo y me plantean que tienen 4 hectáreas y luego se van y dice uno de los líderes dice don Alfredo Fuentes, que es mi amigo don Alfredo, que si le pueden comprar su maíz, que tiene 7 hectáreas, por supuesto que yo lo he dicho 10 mil veces que lo vamos a comprar, no porque sea mi amigo don Alfredo, es un luchador de toda la vida”, reiteró Rocha Moya.

“Pero ese tipo de faramalla, de lucha no son las que se corresponden porque hemos hecho esfuerzos inhumanos para sacar las cosas adelante”.