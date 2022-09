Llaman a denunciar a choferes que no respeten ‘tarifa de estudiante’ en Mazatlán

La Dirección de Vialidad y Transportes del Gobierno del Estado llamó a denunciar, con pruebas, a los operadores del transporte urbano de Mazatlán que no respeten la “tarifa de estudiante”.

La “tarifa de estudiante” en la actualidad es de 3.50 pesos en todo Sinaloa.

“Hacerle la invitación a la ciudadanía que ponga la queja, no nada más que ponga la queja de que no me respetaron el precio, que den el número del camión, porque a nosotros nos llega un reporte, yo de donde esté mando los inspectores de cualquier parte del estado, van y me detienen los carros”, añadió el director de Vialidad y Transportes del Gobierno del Estado, Miguel Loaiza Pérez.

“O sea, que nos sean más específicos, yo no digo que no se dé, sí se da, pero que nos digan número de camión o la ruta y nosotros vamos por él”.

También recordó que en años anteriores eran 160 mil credenciales de estudiantes, aproximadamente, las que se emitían por ciclo escolar, y en el presente ciclo escolar no se han renovado más de 50 mil en el estado.

“Hay mucha gente que no ha ido a sacar su credencial nueva, no ha ido a renovarla, no ha ido a acreditar cambio de escuela, tiene qué estarse actualizando cada ciclo escolar, porque es por ciclo escolar, no para toda la vida, es cuestión nada más de ir a activarlas y eso me indica que más de 100 mil gentes no lo han hecho en todo el estado”, continuó el director de Vialidad y Transportes del Gobierno del Estado.

Dio a conocer que en el módulo de la Unidad de Servicios Administrativos del Gobierno del Estado en Culiacán, que está afuera de la oficina, estaba solo en las dos semanas de vacaciones, y cuando inició el presente ciclo escolar se activó al mil por ciento y es complicado que todo se deje al último día para sacar la credencial.

“El módulo está abierto todo el año, aquí en Mazatlán está frente a la Universidad (Autónoma de Sinaloa), se sacan las citas por Internet, está saturado porque todo mundo lo quiere hacer al último, pero eso no quiere decir que se evada la responsabilidad, se tiene que atender a quien vaya conforme a las citas y si se agota la gente de las citas y hay alguien por ahí también se le atiende”, reiteró Loaiza Pérez.

Dio a conocer que para quejas y comentarios los ciudadanos pueden comunicarse vía WhatsApp a través del número 66 75 02 7665, al número telefónico 66 77 58 71 23 y al correo electrónico asistencia@sinaloa.gob.mx.