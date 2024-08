“Además estamos metiendo ya una propuesta que queremos ver la posibilidad de que el segundo tramo de la obra de la Insurgentes se esperen un poquito hasta que no terminen lo que está obstruyendo, porque el primer tramo ya ves que se licitó, todavía le quedan como 200 metros, entonces nosotros hemos estado deteniendo que no se abra la segunda etapa que va hasta la México 68 para no crear un caos ahí hasta que no tengan habilitados hasta las Américas”, continuó el Alcalde.

Informó que la propuesta que se tiene es que la primera parte de la obra de rehabilitación de la Avenida Insurgentes concluya a finales de agosto y para ello van a echar concreto de secado rápido para aperturar la parte entre las avenidas Gabriel Leyva y De las Américas, y una vez aperturado ese tramo podrá iniciar la segunda etapa de la Avenida de las Américas a la Avenida México 68.

También dijo que se contempla que el próximo miércoles inicie el reencarpetado por parte del Gobierno del Estado de un tramo que actualmente es de terracería en la Avenida de las Torres, entre las avenidas Múnich y Santa Rosa, que actualmente es utilizado como ruta alterna ante los trabajos de construcción del puente a desnivel en el Libramiento Luis Donaldo Colosio y la Avenida Múnich.