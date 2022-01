MAZATLÁN._ Tras el anuncio de que a partir del próximo lunes Sinaloa retrocederá a amarillo en el semáforo de riesgo epidémico por Covid-19, el Gobernador del Estado, Rubén Rocha Moya, dijo que ciertamente se han multiplicado los contagios en la entidad, pero son menos graves y no recomienda el confinamiento.

“Yo ya les he dicho, no quiero alarmar a la población, ciertamente los contagios se han multiplicado, por fortuna son menos graves, ¿por qué? Porque la mayoría de la población está vacunada, hoy se empezó con el refuerzo para los de 40 y más, ahí vi unas colas enormes ahí en el Polideportivo y a partir del miércoles se va dar el refuerzo a los profesores”, añadió Rocha Moya en entrevista este sábado en Mazatlán.

“El lunes nos llegan las vacunas Moderna, porque algunos profesores decían que no querían a la CanSino, pues no va haber CanSino, va haber Moderna, entonces seguimos, la vacunación es el tema central y vamos a meter, estamos metiendo ya el tema de la prueba, estamos generalizando en la medida de las posibilidades, ustedes saben que la prueba cuesta y eso, pero estamos generalizando”.

Tras estar actualmente en el nivel más bajo del semáforo de riesgo epidémico por Covid-19, que es el verde, por el incremento de pacientes activos, del lunes 10 al domingo 23 de enero Sinaloa pasará nuevamente al nivel amarillo. Actualmente tienen 2 mil 613 pacientes activos, de los cuales la mayor parte se concentra en Culiacán con mil 104, seguido de Mazatlán con 391.

El Gobernador del Estado también dijo que todavía no haría la recomendación de cancelar el Carnaval de Mazatlán 2022, sino que ese tema se resolvería más adelante, el fin de semana que entra.

“No, todavía no, no haría yo esa recomendación y diría: vamos resolviendo el tema del Carnaval más adelantito... no sé cuántos (contagios tendría que haber para determinar la cancelación del Carnaval), tendríamos que examinarlo en su momento”, continuó Rocha Moya.



- ¿Hasta cuándo se determinaría?

- Yo digo que hay que verlo para el fin de semana que entra y no le recomendaría yo eso al Alcalde (suspender ahorita el Carnaval), sino le diría juntos vamos tratando el tema para tomar una decisión donde nos responsabilicemos todos.



“No recomiendo el confinamiento, no lo recomiendo, ciertamente es una cuarta ola, pero son otras circunstancias las que hay, no quiero alarmar a la población, por cierto a los mazatlecos y a los internacionales que nos visitan tampoco los quiero alarmar con decirles: saben, están tan complicadas las cosas que vamos a cancelar el Carnaval, yo sugeriría yo al Presidente no, eso hay que verlo, no podemos parar a la sociedad, tenemos que enseñarnos a vivir en esta circunstancia, cuidarnos, ese es el tema central”.

Ante declaraciones recientes del Secretario de Salud de la entidad quien ha manifestado que dependiendo de los contagios se debería cancelar en su momento el Carnaval de Mazatlán, el Gobernador dijo que ya le dio instrucciones a dicho funcionario público al respecto.

“Yo ya le di instrucciones al Secretario de Salud (Héctor Melesio Cuén Ojeda) que vamos a hacer esto que les estoy declarando, eso es lo que vamos a hacer”, reiteró Rocha Moya.