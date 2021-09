$!Más grave, la falta de certificación del camarón de altamar que el costo del diésel marino: Michel Luna

“Este asunto es mucho más grave en este momento, incluso que el costo del combustible, la verdad, no hay mercado alterno, el mercado interno, olvídate, apenas con el camarón de consumo nacional es más que suficiente, entonces el camarón grande no tiene mercado en el mercado interno, no es como el atún, que sobrevive a todo dar en el mercado interno, nosotros no, va estar muy difícil”.

“Que (el Gobierno mexicano) no vaya y abogue únicamente por la pesca de aguas interiores, que se acuerde que aquí es sector social, que los pescadores de altamar van arriba de los barcos y que necesitamos exportar, no anden pensando únicamente que se certifique el camarón de aguas interiores, porque quiero recordarles que hay permisos por mil y quién sabe qué tantas pangas pueden pescar en aguas marinas, y sobre todo son pangas que esas sí no usan excluidores de tortugas”, recalcó Michel Luna.

“El problema más grave son las embarcaciones menores, que no usan excluidores de tortuga, o sea, no han cumplido con ninguna normatividad, que no se den baños de pureza los ribereños y nos echan la culpa a los barqueros y ellos, son más de mil 500 pangas que tienen permiso (de pesca en aguas marinas) y sin excluidores, entonces veamos bien quién está haciendo la cosa más grave, las que salen a altamar que con embarcaciones menores sin excluidores o con algunas situaciones irregulares de los barcos camaroneros”.

Precisó que en el caso de los barcos camaroneros no es que no traigan excluidores de tortugas, sino que porque estos dispositivos se doblaron o sufrieron algún daño, pues es imposible que no lo tengan porque si el barco va arrastrando las redes, el excluidor, como es de aluminio, pues sufre daños y si llega el inspector dice que está irregular porque está doblado, no porque no lo traigan los barcos.

El ex presidente de la Unión de Armadores del Litoral del Pacífico también manifestó que en este segundo año consecutivo en que el Gobierno federal tampoco ha dado subsidio al diésel marino no puede dar porcentajes de la flota camaronera de Mazatlán que saldrá a la pesca a partir del 21 del presente mes, porque para un primer viaje las personas sacan recursos de donde pueden, hacen esfuerzo y sacan los barcos a pescar.

“Yo calculo que va a salir más flota (más del 50 por ciento de los cerca de 488 embarcaciones de la flota camaronera de Mazatlán) porque debe salir más flota porque es el primer viaje, ¿por qué?, porque en el primer viaje tienen la esperanza y la posibilidad de recuperar el gasto, ya a partir del segundo viaje no te garantizo nada”, continuó Michel Luna.

Enfatizó que el pesquero es un sector que requiere del apoyo, pues en el caso del diésel marino no es un subsidio sino un apoyo para poder seguir generando el empleo en su totalidad, pues ya en el segundo viaje el 50 por ciento de la flota sale, el porcentaje restante no, sale un 30, un 40 por ciento y termina pescando al final de la temporada un 30 por ciento generando desempleo en Mazatlán y el país.

Para la próxima temporada de capturas se espera lo mejor, reiteró.

“Pues esperamos lo mejor como siempre, vamos con la esperanza de que sea una buena temporada, a eso le apostamos, desgraciadamente hay desorden en el saqueo de camarón, hay saqueo, hay pesca ilegal, está muy desordenada la pesca, no ha venido nadie o alguien que ponga un orden en la pesca”, recalcó el también Regidor priista en el Cabildo de Mazatlán.

“Desgraciadamente hay que decirlo, son compromisos con nadie, no hay orden en la pesca y eso obviamente permea que haya un desorden en la pesca ilegal, y cuando el camarón se pesca en una etapa en que está enhuevado es cuando es más perjudicial”.