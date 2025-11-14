$!Morena en Sinaloa defiende estrategia federal contra la violencia: ‘Se atacan las causas con programas sociales’

Mencionó que además de la estrategia de tener a la Guardia Nacional patrullando en todo el país, la cual no se asemeja a la militarización hecha por Felipe Calderón en su momento, los gobiernos de Morena trabajan para que los jóvenes tengan más oportunidades y no tengan que recurrir a malos caminos.

Ante el cuestionamiento de si la estrategia que utiliza el actual Gobierno Federal para combatir la violencia el país era la correcta, Édgar Barraza, dirigente estatal de Morena, declaró que la administración de Claudia Sheinbaum y en su momento de AMLO, sigue atacando las causas de dicha violencia por medio de sus programas sociales.

“Nosotros estamos viendo resultados, estamos viendo las detenciones, estamos viendo cómo se está combatiendo y no solamente es el combatir de manera directa, sino también el combatir de manera indirecta; es decir, ir a la raíz del problema, las circunstancias que está provocando esta violencia”, dijo Barraza Castillo.

“Por ejemplo, en nuestro movimiento tenemos los programas sociales. Anteriormente a los jóvenes no se les atendía y hoy tienen becas universales para que sigan estudiando la preparatoria. Siguen teniendo este apoyo también de jóvenes construyendo el futuro, donde se les brinda una capacitación”.

Sobre lo hecho hasta ahora en Sinaloa para terminar con estos tiempos de inseguridad, el líder morenista reiteró que la Presidenta Claudia Sheinbaum ha hecho un compromiso para que, a través de las mesas de seguridad, pueda haber resultados más concretos entre los tres niveles de gobierno.

“Ya justamente el Gobernador ha comentado, que la Presidenta Claudia Sheinbaum cuando tuvo su visita aquí en Mazatlán, hizo el compromiso de que se iba a estar teniendo la mesa de seguridad cada 15 días y ha estado el Secretario de Gobernación junto con los demás secretarios de la Defensa, Marina, Guardia Nacional con eso.

“La coordinación que existe entre los tres niveles, hemos visto cómo cada día y cada semana tiene resultados. Si bien no hemos llegado a pacificar totalmente, se está trabajando justamente para alcanzar esta paz que todos los sinaloenses queremos”.