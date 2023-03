Tras asegurar que en el Ayuntamiento de Mazatlán no existe ningún cártel inmobiliario, el Alcalde Édgar González Zataráin manifestó que tras el cese de José Carlos González Alarcón como Director de Vivienda y Tenencia de la Tierra ese cargo seguirá para alguien del grupo de desplazados por la violencia.

Por ello a ese cargo ahora llegó Marlene Gutiérrez, hija del dirigente del Movimiento Amplio Social Sinaloense, Miguel Ángel Gutiérrez Sánchez, organismo que apoya a personas desplazadas por la violencia en la región sur del estado y a habitantes de colonias populares.

“Él sí se dedica a eso, a lo inmobiliario, o se dedicaba según sé; yo en lo particular no hay cártel inmobiliario, esto (su salida de dicha dirección) tiene que ver precisamente con su comportamiento de mucha inestabilidad, es una persona muy inestable, de pronto se conflictuaba, grosereaba a la Secretaria del Bienestar a nivel estatal en los eventos, de pronto formaba grupos para llevárselos al Gobernador a los eventos a que gritaran consignas contra un funcionario, contra otro, o sea, se dedicó a hacer grilla y no a trabajar”, dijo González Zataráin sobre González Alarcón, quien tras su cese acusó que hay un cartel inmobiliario en la Comuna mazatleca.

“De dónde parte este tema, obviamente parte de un acuerdo de darle esa figura (la Dirección de Vivienda y Tenencia de la Tierra del Ayuntamiento de Mazatlán) a los desplazados o a quienes lideran los desplazados porque no son desplazados ni Miguel Ángel ni él, esa posición dárselas a quienes estaban liderando el tema de desplazados y se sigue conservando para ellos porque exigían que se les diera un tratamiento y que se les diera un seguimiento y quién mejor que ellos mismos”, detalló.

El Presidente Municipal precisó que él no propone a la persona que ocupa la Dirección de Vivienda y Tenencia de la Tierra, sino que en este caso fue el dirigente del MASS.

“No soy yo quien lo propone, lo propone en este caso Miguel Ángel Gutiérrez a él y obviamente se pelean entre ellos, un conflicto aparte, además de su mala actuación dentro del Gobierno porque incluso peleaba hasta con empresas, ahí creo que era proveedor o fue proveedor y es proveedor de un hotel y ahí le estaba cobrando vía Internet grosereando a una persona”, continuó.

“La persona me manda a mí un documento y me explica en donde se molesta que un funcionario haga ese tipo de actuaciones, entonces buscaba dónde estar grillando; una cosa es que si hay un mal actuar de un funcionario lo denuncie como lo hizo, porque sí lo hizo hace mucho, nadie le dijo nada, (me dijo) ya te hice llegar un escrito, perfecto, pero también ¿ya lo hiciste llegar al Órgano Interno, ya lo hiciste llegar a la Fiscalía, ya lo hiciste llegar aquí conmigo’, perfecto, ahí que se actúe”.

El Alcalde subrayó que no se puede tener un gabinete armado de grillos entonces no se trabajaría, no se darían resultados a la gente.

“Sí, de hecho es la propuesta (que entre la hija de Sánchez Gutiérrez como Directora de Vivienda y Tenencia de la Tierra), yo insisto, esta posición se les dio a ellos y obviamente cuando se les notifica que va a salir esta persona (González Alarcón) que hagan llegar la propuesta para que se tome posesión ahí e hicieron la propuesta de la hija; que si trae cola, que si trae esto, pues allá que no averigüen ellos, es un pleito entre ellos”, reiteró.

“Qué es lo que yo no estoy de acuerdo, que se utilice a la gente para este tipo de grillas, de política, que a la gente la carguen en marchas, que la carguen en manifestaciones, que la estén usando y no le resuelva, un sólo caso no me resolvió (el anterior director de Vivienda)”.

González Zataráin expuso que González Alarcón le dijo que le iba acusar e inventar muchas cosas a lo que le contestó que inventara lo que quisiera, pero no lo va a doblegar con ese tema.

“Inventa lo que quieras, a mí no me vas a doblegar con ese tema porque si algo tenemos que ofrecerle a la ciudadanía es precisamente resultados, no grilla, yo no me paro a hacer grilla y no voy a permitir que ningún funcionario se pare a hacerlo, ni a hacer política, no estamos haciendo política, nadie en lo absoluto y el que lo haga y lo agarremos, se va”, enfatizó el Presidente Municipal, entre otros puntos.