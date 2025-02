Ante la ausencia de los regidores no pertenecientes a Morena en el evento de la Alcaldesa Estrella Palacios, donde presentó su informe de los primeros 100 días de Gobierno, la regidora Wendy Barajas señaló que no fueron requeridos ni recibieron alguna invitación por parte de la mandataria y su equipo.

“Partiré diciendo que no sé qué informaron porque efectivamente, no estuve presente, pues no fui requerida. No recibí ni invitación, ni notificación, ni mensaje, ni llamada; entonces, pues no, no nos invitaron, y no nada más a mí, a ninguno de los regidores de oposición nos requirieron para estar presentes en ese evento”, dijo Barajas Cortés.