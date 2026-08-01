$!Reaparecen sombrillas en Playa Pinitos tras operativo de ordenamiento

MAZATLÁN._ A pesar de los recientes operativos de ordenamiento en la Playa Pinitos, nuevamente comienza a observarse un incremento en la instalación de sombrillas y mobiliario sobre la franja de arena, situación que vuelve a reducir el espacio disponible para el uso libre de las familias y visitantes. En un recorrido por la zona de playa, se constató que prestadores de servicios han retomado la colocación de paraguas en distintos puntos del litoral, lo que ha generado preocupación entre algunos ciudadanos que consideran que la ocupación de la playa vuelve a crecer de manera gradual, ocupando áreas que anteriormente permanecían libres para el uso de familias y bañistas. La situación contrasta con lo observado hace algún tiempo, cuando la cantidad de mobiliario instalado sobre la playa era menor y existía una mayor superficie de arena disponible para que los visitantes colocaran sus propios artículos o simplemente disfrutaran del espacio público.







El crecimiento paulatino en el número de sombrillas ha generado nuevamente una disminución de las áreas de libre acceso, una situación que había sido objeto de atención por parte de autoridades ambientales y municipales mediante operativos de ordenamiento de la zona. A pesar de que dichas acciones tuvieron como objetivo recuperar espacios públicos, regular la ocupación de la playa y garantizar el libre tránsito de visitantes, además de verificar que los prestadores de servicios turísticos operaran conforme a la normatividad vigente. Aunque la ocupación aún no alcanza los niveles registrados antes de las intervenciones de las autoridades, la presencia cada vez mayor de sombrillas vuelve a reducir el espacio disponible sobre la arena este sábado, reavivando el debate sobre la necesidad de mantener el ordenamiento en las playas del puerto.







Se reinstalan tras operativo El tema cobró relevancia luego de que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales emprendieron acciones para ordenar la ocupación de la Zofemat en Mazatlán. Los operativos buscaron garantizar que las playas permanecieran como espacios públicos de libre acceso, además de verificar que los prestadores de servicios turísticos respetaran las áreas autorizadas y las condiciones establecidas en sus permisos. Como parte de esas acciones también se retiró mobiliario instalado fuera de las zonas permitidas y se reforzó la vigilancia para evitar la apropiación de espacios públicos mediante la colocación excesiva de sombrillas, camastros y otros equipos destinados al arrendamiento.