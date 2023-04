“Se cerrará sus puertas no porque esté en quiebra o vayan a rehabilitarlo, no, no tiene absolutamente nada que ver ese tema, el Acuario cerrará sus puertas porque así lo decidieron políticos sin escrúpulos, sin compromiso ciudadano y sin pensar en el interés general sólo por un interés particular bajo la óptica de ganar y eso ya no da marcha atrás”, señaló.

Agregó que más allá de episodios negros que en el pasado ahí sucedieron como en el fraude del Tiburonario o la ruptura de la gran pecera, el Acuario de Mazatlán se convirtió en una insignia que ha dado orgullo a los mazatlecos, por años fue un espacio de diversión para las familias, de recreación para los niños incluso con capacidades diferentes y por su talante educativo un espacio para muchos menores de la zona urbana y rural del municipio que por más de 30 años ha brindado el acceso de forma gratuita.

“Eso era y representaba el Acuario, hoy veo con tristeza que ese sueño que una vez fue se irá al basurero de la historia, ese Acuario desaparecerá para dar paso a otro que nos dicen será de primer mundo, pero oh sorpresa, no será del Municipio de Mazatlán y tampoco de los mazatlecos, aunque pregonen de manera reiterada los desarrolladores en el sentido de que será de Mazatlán”, recalcó el regidor morenista.

“Y aquí quiero detenerme un poquito: cómo fue que se llegó a ésto, por qué un día tenemos Acuario y al siguiente nos anuncian que ya no, ¿quiénes fueron esos antagonistas que acabaron con esa historia y es que la respuesta es la corrupción, el tráfico de influencias, el amiguismo, el compadrazgo?, y de acuerdo a la percepción de lo que significa el neoliberalismo rampante se sustenta mediante la economía de mercado en donde sólo las élites aglutinan la riqueza!”, declaró.

También se preguntó cómo se le llama a ese acto de gobierno que a tan sólo unos días de terminarse la administración del ahora ex Alcalde José Joel Bouciéguez Lizárraga, en el Gobierno Municipal en el 2018 se haya firmado en contrato con una empresa para poner fin al Acuario de Mazatlán y darle vida al Nuevo Acuario Mazatlán Mar de Cortés.

“Pero esa corrupción tiene nombre y apellido, ese fue el negocio del siglo, esos antagonistas, regidores y Presidente Municipal en el año del 2017 le pusieron todo en charola de plata al empresario Ernesto Coppel, quien será dueño del Nuevo Acuario Mar de Cortés y alguien más que no aparece en el contrato”, reiteró Rodríguez Lizárraga.

Le expresó al actual Presidente Municipal Édgar González Zataráin que tiene razón cuando dice que ya no se puede hacer nada en este tema.

“Tiene razón cuando ha señalado públicamente que ese contrato resultó más desventajoso para el Municipio de Mazatlán, que las cosas no fueron muy claras y que hay que cuidar los intereses del Municipio”, expresó.

“Presidente, estoy con usted para defender lo que aún queda de nuestro Acuario y cuidar los intereses del Municipio por poquito que sea, basta observar y aplicar los apartados a y b del artículo 28 de la Ley de Gobierno Municipal, yo invito a mis compañeros regidores y a usted, Presidente, a que ya no demos un paso atrás a lo que nos dejaron, que no regalemos lo que aún queda de nuestro Acuario y trabajemos de manera coordinada en defender al patrimonio de los mazatlecos porque esa es nuestra responsabilidad y para eso nos está pagando el pueblo”, exhortó.

ESTO PROVIENE DE GOBIERNOS ANTERIORES: ALCALDE

Por su parte el Alcalde González Zataráin manifestó que hay razón en lo que comenta el Regidor Rodríguez Lizárraga y sobre todo en precisar fechas porque de pronto se olvida o se mal interpreta o alguien con dolo utiliza esto para malinformar a la sociedad y a la ciudadanía.