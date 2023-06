“A mí me pesa mucho porque es un gran elemento, es de las personas de mayor confianza que viene conmigo desde hace tiempo, no de ahorita, de años, y es una persona de mucha confianza en lo particular, nos pesa mucho porque es un gran elemento parte del gabinete, que estuvo en el Jurídico y luego en Oficialía Mayor y ahora acá en la Secretaría del Ayuntamiento”, continuó González Zataráin.

“Tienes que apartar la parte institucional de la parte política, esa parte, como yo se lo he pedido a todos los funcionarios que no mezclemos una cosa con otra, pero en este caso sé que le va ir bien, que va estar bien y nos pesa porque de una u otra forma trae los temas, está muy empapada en todos los temas tanto del asunto jurídico como de la propia Secretaría del Ayuntamiento.

“Sin embargo, son etapas en donde a ella no le puedes truncar más que aspiraciones, sus deseos de desarrollarse en otras etapas, entonces ella va ingresar a partir de los próximos días en una nueva, pues no quiero decirlo porque le corresponde a ella, a una nueva etapa de su vida afuera del Ayuntamiento, es en lo político, lo van a ir viendo al paso del tiempo”.

“Por lo pronto seguramente me voy a tomar unos días de descanso que mucha falta me hace francamente, tengo proyectos personales, familiares, que ya hace tiempo quiero cristalizar, sin embargo, hay otros proyectos a la par que también por ahí en puerta, todavía no renunciaba aquí cuando ya me estaban, bendito Dios, ofreciendo algunos proyectos”, continuó Oleta Benítez en entrevista por separado.

“Mientras decido específicamente cuál proyecto, digo éste me voy, por lo pronto sí son unas vacaciones.

Sin embargo, no aceptó precisar si va en apoyo a alguna persona aspirante a la candidatura presidencial por el Movimiento de Regeneración Nacional o si ella buscará un puesto de elección popular y dijo que su vocación es el servicio público.

“Hay proyectos, es lo único que les puedo decir, hay varias invitaciones a realizar diferentes actividades, diversas actividades desde lo mío que es el Derecho, desde la cuestión psicológica también lo es y de seguir participando también en el aspecto social, a fin de cuentas, yo nada más les puedo decir que uno nunca se va del lugar del que pertenece o al que pertenece “, subrayó la hasta este viernes Secretario del Ayuntamiento de Mazatlán.

“Hace tiempo encontré mi verdadera vocación, mi vocación es la de servir, quienes me conocen saben que yo amo el servicio, lo amo dentro de una institución o fuera de una institución, tengo muchos años haciéndolo a título personal-particular también y pues eso es, uno no se va del lugar al que pertenece y yo pertenezco al servicio”.

Recalcó que no se debe decir que no ni cerrar puertas.