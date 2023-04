El joven Omar, de 19 años de edad, que fue liberado el miércoles, está muy golpeado, por lo que está hospitalizado, dijeron el dirigente del Movimiento Amplio Social Sinaloense, Miguel Ángel Sánchez Gutiérrez y sus familiares.

“También les digo a todas y a todos los que nos acompañaron, fue soltado, pero fue muy golpeado, está muy golpeado y aquí están los padres, yo no lo he visto, los padres y la familia me han dicho, pero que lamentable, de lo perdido lo que aparezca, pero son cosas que ya no deben suceder”, recalcó Sánchez Gutiérrez.

Lo anterior lo manifestó este jueves en conferencia en la Sala de Cabildo donde agradeció al Alcalde Édgar González Zataráin por su apoyo para la búsqueda del joven integrante de una familia desplazada por la violencia en la sierra de Concordia y actualmente con domicilio en este puerto.

También agradeció el apoyo del Vicefiscal en la zona sur del estado, Arnoldo Zazueta Castello; al Gobernador del Estado, Rubén Rocha Moya, a la Fiscal General del Estado, Sara Bruna Quiñónez y a la Secretaria del Bienestar y Desarrollo Sustentable, entre otras autoridades, por todo el apoyo para que liberaran a Omar.

Familiares del joven dieron a conocer que Omar fue liberado cerca de las 13:00 horas del miércoles y llegó muy golpeado y sin camisa al poblado de Higueras del Conchi, donde los habitantes lo reconocieron por lo publicado en redes sociales y se comunicaron con la familia para que fuera por él.

Como estaba muy golpeado primero lo llevaron a una clínica y después a un hospital, ya que entre los órganos más afectados están los riñones, por lo que se le brinda toda la atención médica y aunque no se ha comunicado verbalmente con sus familiares está consciente y sí los reconoce.

Su mamá Laurdes, ahora sin poder contener el llanto por la alegría del regreso con vida de su hijo, agradeció el apoyo de todos los que participaron en la búsqueda.

El dirigente del MASS pidió que se siga la búsqueda de las demás personas que están desaparecidas como Óscar, de 22 años, hijo del dueño de la taquería donde trabaja Omar, así como de Rodolfo Zataráin por quien sus familiares y amigos realizaron una manifestación la tarde del miércoles para pedir su liberación.

Por su parte el Alcalde dijo que el Ayuntamiento seguirá apoyando y coordinándose con las instituciones de los otros niveles de gobierno en la búsqueda de las otras dos personas reportadas como desaparecidas en los últimos días en Mazatlán.

Recalcó la importancia de que se denuncien los hechos para que las autoridades se coordinen en la búsqueda para lograr buenos resultados.