El Alcalde Édgar González Zataráin está solicitando una audiencia con la Auditoría Superior de la Federación para enterarse cómo está la situación de los 800 millones de pesos de recursos federales que investiga esa instancia en la Comuna de Mazatlán y aclarar la información que se requiera.

“De hecho yo estoy pidiendo audiencia con la Auditoría Federal para ir a ver ese caso, que de viva voz enterarme cómo está la situación allá, estoy enterado vía oficio, pero sí quiero ir a aclarar ese tema, cómo está, cómo va, cómo afecta a la Comuna, todo eso que tiene que ver y estamos tratando de organizarlo en cuanto nos den cita ahora en el mes de marzo poder acudir a la Auditoría Federal”, dijo González Zataráin en entrevista.

“Sí ha habido información que se ha requerido, más que subsanar ésto se está judicializando, por qué se está judicializando, porque es un tema que no es que haya en sí detectado algún desvío o algo así, no existe eso, es falta de haber entregado la información en tiempo y forma o que se las hayan hecho buena en su momento, que se las hayan validado: por el tema del Civid-19 hubo por ahí una discrepancia que si la entregaban físicamente o digitalmente y eso fue lo que provocó todo ese caos, pero no tiene que ver con específicamente un desvío o algo así, no va enfocado hacia eso”, aclaró.

Si existe dentro ya de ese núcleo de los 800 millones de pesos algo en específico, la ASF lo dirá, pero hasta el momento no lo han dicho, continuó el Alcalde.

El pasado viernes, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso del Estado, Diputado Ambrosio Chávez Chávez, manifestó que además de la demanda por las luminarias, al ex Alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, la ASF lo investiga por 800 millones de pesos de recursos federales, aparte tiene un artero de denuncias y dos juicios políticos en proceso.

El actual Presidente Municipal también expresó que en el presunto desaseo financiero en que encontró la Comuna tras la salida de Benítez Torres de la Alcaldía se hicieron los reportes, las denuncias al Órgano Interno de Control de la misma Comuna, a la Auditoría Superior del Estado y ya están concluyendo las auditorías.

“Siguen ahí en Órgano Interno y en ASE, lo que pasa es que en esos casos ya los tiempos no recaen sobre nosotros, recaen sobre cualquiera de estas dos instituciones, del Órgano o de la propia ASE y ya son tiempos que ellos se dan para solventar, para dar el seguimiento, son tiempos larguitos, tardaditos, hay que decirlos, pero ya está en manos de ellos”, continuó González Zataráin.