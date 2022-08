Valorará Alcalde de Mazatlán si presenta denuncia contra Alejandro Higuera

MAZATLÁN._ El Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres manifestó que valorará si presenta denuncia en contra del tres veces Presidente Municipal de Mazatlán, Alejandro Higuera Osuna, a quien acusó el jueves, en sesión de Cabildo, de haber dejado endeudado al Municipio con varias demandas por cerca de 400 millones de pesos, entre ellas la de Nafta Lubricantes por poco más de 140 millones de pesos.

“Voy a valorarlo, pero es un tema que no tiene caso tocar, ya lo dije, en ningún momento yo busco golpear a un funcionario, pero quien está cargando con esa falta de recursos es la ciudad”, señaló.

“Yo no tengo nada personal con él ni contra el gabinete de Rocha, con nadie, únicamente lo mencioné porque se me señalaba y ustedes muchos de los medios lo hicieron que había un desorden financiero, no, era una deuda vieja que apareció de repente”.

Tras su acusación, Rubén Rocha Moya instó a Benítez Torres a presentar denuncia en caso necesario en contra de Higuera Osuna, actualmente secretario particular del Gobernador del Estado.

En respuesta, el Alcalde de Mazatlán apuntó que le parece un buen señalamiento y le deja claro lo que tiene que hacer.

“Sí, vamos a valorarlo”, reiteró.