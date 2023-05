“Cuando ya damos positivo, que es así como le llamamos nosotros, se hace el acordonamiento de toda la zona a cierto perímetro y esperamos a la Fiscalía, que en este caso pues nos están acompañando, aunque normalmente no lo requerimos, ya que se acordona todo el área, esperamos a que lleguen los peritos y hagan el levantamiento como tal”, explicó.

“A nosotras en particular sí nos gusta que cuando encontramos, ver la ropa, porque nada como nosotros cerciorarnos qué ropa traía, si traía ropa, si traía algún boxer o la ropa interior que trajera, entonces sí nos gusta cerciorarnos de esa parte, aunque no deberíamos, pero es nuestro método de trabajar”, expresó.

“En su mayoría no traen ropa, pero sí es muy importante porque aunque no sea nuestro desaparecido, hay muchas mamás que no salen a búsqueda, que no pueden salir a búsqueda y nada más están atentas a lo que nosotros encontramos, entonces yo sé que para muchas de ellas es muy importante que nosotros subamos las prendas”, agregó.

El colectivo invita a las personas que tengan a algún familiar desaparecido a sumarse a estos rastreos, que en la actualidad han sido el método más eficiente para dar con miles desaparecidos que se localizaban en fosas clandestinas y tiraderos de cuerpos que se han masificado a lo largo de este amargo capítulo del crimen organizado y la delincuencia que azota el País.