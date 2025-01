“El tema de la inseguridad está impactado gravemente el desarrollo económico de nuestro municipio y de nuestro estado, pero enfocándonos a Mazatlán, cada día vemos más negocios cerrados, vemos también más ganas de tapar el sol con un dedo y de decir que no está pasando nada, cuando claro que está pasando algo, porque no solamente es que baje la cortina de un restaurante, un bar o los distintos negocios, sino que son todas las familias que se están quedando sin empleos, sin recursos, en un mes de diciembre muy complicado”, dijo Chollet Morán.

Añadió que lugares como El Quelite, La Noria o El Recodo están sufriendo la falta de visitantes en sus negocios debido al miedo de la gente, cuando antes eran los principales atractivos para llegar a la zona rural.

“Y sí, por temporadas vimos plazas llenas, pero eso no significa que estemos bien. Los restaurantes de la zona rural están cerrando, llámese El Recodo, El Quelite, llámese La Noria, llámese la rural Mazatlán-El Habal. Aquí en Mazatlán pasas por la Avenida Peche Rice y ves las restaurantes completamente solos, cuando en un fin semana no encontrabas dónde estacionarte por lo lleno que se ponía.

“Está situación no es normal, ¿tenemos que acostumbrarnos a vivir así? ¡Claro que no! Y si no queremos aceptar esa realidad, entonces no vamos a poder enfrentar el problema, ese problema de la inseguridad está dejando luto en todo el territorio nacional”.

ALIENTA A FAMILIARES DE DESAPARECIDOS A NO DEJAR DE LUCHAR

Maribel Chollet mandó un mensaje de solidaridad y apoyo a todas esas personas que hoy sufren por la falta de un ser querido, mientras que exhorta a las autoridades a ponerse en los zapatos de esta gente que hoy lucha por ser escuchada y atendida.

“En Sinaloa, Mazatlán, a la gran cantidad de gente que les está haciéndoles falta un integrante de su familia, les mando mi solidaridad, mis oraciones, y pido que se les atienda, que se les escuche, que se les dé voz y que se les respete.

“El ejercicio de poder tiene muchas responsabilidades, y una de ellas es ser empáticos y solidarios con sus ciudadanos, y si no lo somos le estamos fallando a la sociedad porque necesitamos primero que nada ponernos en los zapatos de los ciudadanos, así que sí o sí necesitamos ser muy empáticos y muy solidarios con ellos”.