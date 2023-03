Aunque la defensa del ex Alcalde de Mazatlán y ex Secretario de Turismo en la entidad, Luis Guillermo “El Químico” Benítez Torres, pidió diferir la audiencia para abril, ese proceso va continuar y va a estar al pendiente de que se realice un proceso justo, dijo el Gobernador del estado, Rubén Rocha Moya.

“Esos procesos tienen eso, como son varios los que tienen que acudir a la audiencia, si no acuden todos esa es una razón para que puedan diferirla o que la defensa pida, hay muchas razones; pero acuérdense que eso ya está en el proceso, ese proceso va continuar”, continuó Rocha Moya.

Recordó que en el caso del ex Alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, al principio también se difirieron audiencias porque había muchas personas, había como 49 personas que estaban en el primer juicio acusándolo, eso hace que se vuelva medio tortuoso el proceso.

“Pero van a resolverlo, van a continuarlo”, reiteró Rocha Moya.

“Qué tanto me decían con el tema de ‘El Químico’, ya ‘El Químico’ está procesado, pero quieren que se hagan las cosas como se hacían antes, no hay autoritarismo”, añadió.

Los abogados de Benítez Torres pidieron este miércoles en la audiencia inicial de imputación que se difiriera la misma argumentando que necesitan más tiempo para preparar la defensa, a lo que el Juez accedió y reprogramó la audiencia para el 12 de abril debido a que el expediente consta de 29 mil 993 páginas.

Benítez Torres y cuatro ex funcionarios de su administración como Presidente Municipal de Mazatlán fueron puestos este 1 de marzo ante un Juez en la sede de Centro de Justicia Penal en Culiacán por el caso de la adquisición de lámparas a la empresa Azteca Lighting donde aparecen como probables responsables del uso indebido de la función pública.

Los otros funcionarios que se presentaron este miércoles ante el Juez fueron el ex Oficial Mayor del Ayuntamiento, Javier Lira González; el ex Tesorero Municipal, Jesús Javier Alarcón Lizárraga; el ex Secretario del Ayuntamiento, José de Jesús Flores Segura y José Daniel Tirado Zamudio, de acuerdo con lo que se informó públicamente.