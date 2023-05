Sandoval González aseguró que los viajes que ha realizado son a Estados Unidos, Brasil y Centroamérica, en algunos de los cuales su familia lo ha acompañado, porque, según él, los protocolos así lo solicitan.

“Nunca he ido a Europa, como secretario de la Defensa nunca he volado hacia Europa. He ido, solamente conozco París, en la administración anterior me tocó ir por cuestiones de trabajo en dos ocasiones para iniciar las pláticas o las juntas de Estados Mayores México-Francia, es la única ciudad de Europa que conozco”, detalló el general.