MÉXICO._ El presidente Andrés Manuel López Obrador condenó este viernes el caso Benjamín Saúl Huerta Corona, actual legislador del grupo parlamentario del partido Morena en San Lázaro, quien renunció a su candidatura a diputado federal por el Distrito XI de Puebla, después de haber sido detenido en la Ciudad de México, y luego liberado por contar con fuero constitucional, tras ser denunciado por supuestamente abusar sexualmente de un menor de 15 años de edad.

“Condeno cualquier abuso sexual, en contra de la dignidad de las personas, crímenes de odio de quien sea. Siempre he dicho que junto a la corrupción como de la mano de la corrupción se dejó caminar a la impunidad, y desde que tomé posesión dije que no habrá impunidad para nadie, ni para mi familia, el que comete un delito tiene que ser castigado por que no somos iguales, no vamos a encubrir. Hay que sancionar, castigar a los responsables de cualquier delito”, advirtió el mandatario nacional.

“Sí [que renuncie al fuero constitucional], a todo lo que corresponda y esto tiene que ver con el partido, pero también tiene que ver con el Poder Judicial, porque eso cae en la esfera del derecho penal [...] No [que no se escude en el fuero], pero los afectados tienen que presentar denuncias”, señaló el político tabasqueño.

“Eso tiene que ver con el partido, pero también tiene que ver con el Poder Judicial porque eso cae en la esfera del derecho penal. Ya no es la Procuraduría de antes, ya no es la mafia del poder la que tiene a su cargo el Gobierno, ya es otra cosa, no somos iguales, entonces, que se actúe”, urgió el titular del Poder Ejecutivo Federal.

“Por eso es muy importante una democracia, porque cuando es el pueblo el que elige libremente, el gobernante tiene que mandar obedeciendo al pueblo y no le puede fallar al pueblo, su amo es el pueblo”, finalizó el mandatario nacional, durante su conferencia de prensa matutina.