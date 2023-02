Andrés Manuel López Obrador cuestionó, este jueves, si Ricardo Anaya Cortés o José Antonio Meade Kuribreña, hubieran juzgado a Genaro García Luna -ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) Federal, durante el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa-, declarado culpable por un jurado de la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, por participar en una empresa criminal, de tres cargos por conspirar para traficar cocaína, así como por hacer declaraciones falsas durante su proceso de naturalización en ese país.

“Ahora yo les quiero dejar una pregunta, así como ustedes preguntan. ¿Ustedes creen que si hubiese ganado Anaya o Meade hubieran juzgado a García Luna?, ¿verdad que sí han habido cambios? Estas cosas no se veían y vamos hacia adelante y vamos a seguir avanzando en la transformación”, dijo durante su conferencia de prensa matutina, llevada a cabo desde el Salón Tesorería, en Palacio Nacional.

Anaya Cortés fue candidato presidencial en el año 2018, por la coalición “Por México al Frente”, integrada por los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC).

Mientras que Meade Kuribreña fue candidato presidencial de la coalición “Todos por México”, conformada por los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza (PANAL).

El político queretano fue derrotado en la elección presidencial del 1 de julio del 2018 -en las cuales quedó en segundo lugar con el 22.49 por ciento de los votos, equivalente a 10 millones 249 mil 705 sufragios- y en las que resultó ganador López Obrador.

El político tabasqueño, ahora presidente de la República, obtuvo el 53.18 por ciento de los votos emitidos, de acuerdo con los cómputos distritales, mientras que Anaya Cortés registró el 22.26 por ciento de los votos, y José Antonio Meade Kuribreña, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), consiguió el 16.42 por ciento.

Andrés Manuel López Obrador pidió, el 23 de febrero de 2023, a Felipe Calderón Hinojosa, Presidente de México desde el 1 de diciembre de 2006 hasta el 30 de noviembre de 2012, explicar por qué nombró a Genaro García Luna como titular de la ahora extinta Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y lo sostuvo durante su sexenio, además del papel que desempeñaron las agencias y embajadores estadounidenses durante su Gobierno.

“Cómo es que lo sostuvo tanto tiempo y lo convirtió en su mano derecha, debería de explicar, pero no eso de que ‘yo soy valiente, enfrenté a los delincuentes y los voy a seguir enfrentando’, y no hablar de cómo nombró a García Luna y lo sostuvo seis años y si sabía o no sabía de lo que hacía”, señaló el político tabasqueño.

“Y los vínculos de gobierno a gobierno, entre Estados Unidos y México, para llevar a cabo operativos como el ‘Rápido y Furioso’ y la vinculación de las agencias estadounidenses en el país, sobre todo prácticamente la entrega de la Secretaría de Marina [SEMAR] a las agencias de Estados Unidos”, indicó el mandatario nacional.

El titular del Poder Ejecutivo Federal afirmó que la SEMAR, que es una institución que se ocupa de los puertos y la protección de las costas, durante el Gobierno del Calderón Hinojosa se convirtió en una Secretaría con “equipos de élite entrenados en Estados Unidos”, para enfrentar a las bandas del narcotráfico.

“Por qué no explica el papel de los embajadores de Estados Unidos en México, cuando asesinan en Morelos a un Beltrán Leyva y que hacen todo un espectáculo, un montaje y llevan periodistas, vulneran el cuerpo del que fue asesinado, le toman fotos con billetes, de dólares, declara el embajador de Estados Unidos de entonces, que sí se podía confiar en la Marina, no en el Ejército“, recordó el político tabasqueño

“Y a la semana, allá en Paraíso, Tabasco, asesinan a una familia de uno de los marinos que participan en ese operativo, y al poco tiempo se va el embajador, ¿a quién le pide Calderón que se vaya el embajador?, ¿quién le concede que cambien al embajador? Por eso el asunto de García Luna va a ayudar más a que se conozca toda la verdad”, enfatizó López Obrador.

Insistió en que Genaro García Luna se declare testigo protegido en EE.UU., e incluso pidió que su abogado César de Castro ayude, no sólo para reducir la condena en prisión del ex funcionario mexicano, sino para que se “purifique” la vida pública de México.

“Va a ayudar a que se conozca la verdad [el juicio contra García Luna], para que nunca más se repitan estos hechos lamentables, ofensivos, vergonzoso, que tienen que ver con la corrupción, con el entreguismo, con el mal gobierno”, comentó el mandatario mexicano.

“Ojalá y García Luna, y su abogado, ayuden para que García Luna hable, no solo porque le podrían reducir el tiempo que va estar en la cárcel, sino por la salud pública, lo que contribuye a que se vaya purificando la vida pública en nuestro país”, dijo López Obrador.