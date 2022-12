El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que este martes enviará a la Cámara de Diputados su “plan B” en materia electoral, que serán iniciativas de reformas a las leyes secundarias en dicha materia, que incluyen, entre otras cosas, un ajuste presupuestal al Instituto Nacional Electoral.

Negó que contemple otorgar control del padrón de electores a la Secretaría de Gobernación.

“Se tiene previsto que mañana se envíe en el transcurso de la mañana. Entendemos que hay sesión doble. Convocadas a las 11:00 y a las 5:00 de la tarde, así que debe estarlo recibiendo el Congreso en el transcurso de la mañana”, detalló Adán Augusto López Hernández, Secretario de Gobernación.

Durante su conferencia realizada en Campeche, López Obrador reconoció que Morena, junto a sus aliados -los partidos Verde Ecologista Mexicano y del Trabajo, no tienen los votos que se requieren para hacer un cambio a la Constitución.

Reiteró que los diputados de los grupos parlamentarios de los partidos Revolucionario Institucional y de Acción Nacional, no votarán a favor de su propuesta.

Sin embargo, aseveró que hay militantes de ambos que desean los cambios, pero el control de las decisiones es de un “grupo de élite”.

“No debe de sorprendernos, es normal, no van a votar los del PRI y los del PAN por la reforma constitucional que hemos propuesto, porque como ellos sostienen y muchos más ‘el INE no se toca’ entonces van a detener la reforma, no tienen mayoría pero sí tienen los votos que se requieren para impedir una reforma constitucional de 500 votos, se necesitan 334 para que puede llevarse a cabo la reforma y no los vamos a alcanzar los 334, porque están juntos, como siempre, el PRI y el PAN”, planteó.

“Los márgenes que tenemos sin violar la Constitución pues son muy estrechos, pero sí hay dos cosas importantes: uno que se puede llevar en el INE un ajuste en su presupuesto, en el INE no al dinero de los partidos para compactar oficinas porque tienen dos, tres, cuatro oficinas para lo mismo, es muy grande el aparato burocrático, que haya ahorros. Lo otro que se puede, que nos importa mucho, es controlar la compra del voto, el que no se facilite la compra de voto”, planteó.

“Si se tratara de defender al pueblo hasta se les aplaude pero lo que están haciendo es defendiendo la corrupción, quienes están votando así se van a ir a la historia pero al basurero de la historia, la gente los está viendo, luego se enojan cuando les dicen traidores a la Patria, lo son”, dijo.

“¿El padrón electoral cambia?”, le preguntó un reportero. “Nada, eso es un invento, es como la magia negra, que queríamos nosotros manejar el padrón, imagínense eso, ni por aquí me pasó nunca, me vine a enterar hace una semana”, respondió el mandatario nacional.