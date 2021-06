MÉXICO._ “Qué barbaridad”, dice la candidata de Morena a la alcaldía de Hermosillo, Célida López, en respuesta a un volante que circuló en redes sociales, en el que se dice que ella supuestamente apoya el aborto seguro y gratuito para las mujeres, y que las parejas de personas del mismo sexo puedan adoptar.

“Como mujer creyente, les aseguro nada más falso que esto”, agrega indignada, en su mensaje en redes sociales.

Se trata de una aspirante del partido Morena -que según sus líderes es un partido de izquierda en México-, defendiendo que sus propuestas son conservadoras.

Pero Célida no es la única en confundir al electorado con posturas a nivel local que apuntan en sentido contrario a la ideología que presumen sus partidos, a nivel nacional.

Estas inconsistencias, contradicciones y ambigüedades, de partidos y candidatos que van amoldando sus posturas al estado en turno, han emergido en las alianzas o postulaciones de todas las fuerzas políticas.

Esto, aunque tanto el aborto seguro como el matrimonio igualitario son derechos reconocidos por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y no reconocerlos o querer someterlos a consulta solo abona a la discriminación, y a un mayor riesgo para las mujeres, cuando se restringe su acceso seguro a la interrupción del embarazo.

A continuación, un recuento de las contradicciones y vacíos detectadas en algunas de las principales candidaturas en el país -se revisó la postura de los candidatos mejor posicionados en encuestas de Bloomberg, Edeelab y Mitofsky-, en 15 estados con elección de gobernador o gobernadora, rumbo a los comicios del 6 de junio:

Como AMLO, candidatos de Morena quieren someter derechos a consulta

Aunque Morena surja de ideas izquierdistas, su fundador Andrés Manuel López Obrador quiere someter a consulta el tema de despenalizar el aborto y considera que no es necesario impulsar leyes federales a favor del matrimonio igualitario, pues asegura “ya hay un marco legal establecido”.

Bajo este ejemplo, al menos dos de los candidatos de Morena a gubernatura plantearon una idea similar. La primera Evelyn Salgado, “La Torita”, que contiende por Guerrero.

Cuando en un foro universitario las colectivas feministas le cuestionaron sobre su postura sobre la interrupción del embarazo (está permitida en su estado de manera legal solo por cinco causales), y el matrimonio entre personas del mismo sexo (que no está permitido), la candidata dijo que “la ultima palabra la tiene el pueblo”.

En un caso similar está Rubén Rocha Moya, candidato a la gubernatura de Sinaloa por Morena, que declaró en un encuentro con simpatizantes en Culiacán que no quiere formar un gobierno imponente, por lo que prefiere someter ambos temas a consulta popular.

Es importante recalcar que en 2019, cuando se presentó la propuesta que permitiría el matrimonio igualitario en el estado de Sinaloa, fueron algunos legisladores de Morena junto a los del PRI quienes impidieron que la reforma se aprobara.

También en el norte del país Clara Luz Flores, contendiente a la gubernatura por Nuevo León (y quien ha sido vinculada a la secta de explotación sexual NXIVM), negó definir su postura sobre la despenalización del aborto en una encuesta realizada por la colectiva feminista Mujeres + Mujeres y también omite su postura sobre el matrimonio igualitario.

Su aliado antiderechos

Además de esas contradicciones, Morena mantiene una alianza con el Partido Encuentro Solidario (PES) para distintas candidaturas a lo largo del país.

El PES es reconocido por ser un partido de oposición a la despenalización del aborto y al matrimonio igualitario.

Incluso durante estas campañas electorales el PES lanzó dos spots publicitarios que el Instituto Nacional Electoral (INE) exigió fueran bajados por su contenido.

El primero dice el slogan de “por la vida y la familia, decimos no al aborto” y muestra una serie de imágenes de un supuesto aborto. Ante esto el INE dijo que “dicha expresión puede estigmatizar y criminalizar a (mujeres y a) quienes realicen un aborto, lo cual no está amparado por la libertad de expresión”.

El segundo video sostiene que “Madre solo hay una, no dos; padre solo hay uno, no dos”, en referencia a la adopción homoparental. En este caso fue bajado porque no se presentaron las acreditaciones de consentimiento de los dos menores de edad que aparecen en pantalla.

PAN y PRD, en alianza pero con ideas contrarias

El Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Partido de la Revolución Democrática (PRD) conformaron la alianza “Va por México”, para consolidarse como bloque opositor ante Morena, aunque sus posturas sobre aborto y matrimonio igualitario son divergentes.

A lo largo de los años, el PAN se ha manifestado en contra del aborto y el matrimonio igualitario, mientras que el PRI se mantiene navegante o ambiguo, y el PRD ha dicho que está a favor.

Al hacer una revisión entre los aspirantes de esta alianza Va por México, para ir por gubernaturas, solo se identificaron dos que están a favor de estos derechos.

Está el caso de Lupita Jones, quien no milita en ningún partido político, pero aceptó la invitación de la coalición a la gubernatura de Baja California. Ella aseguró a medios locales que está a favor del matrimonio igualitario y que rechaza criminalizar a las mujeres que abortan.

A Jones se suma Claudia Anaya Mota, militante del PRI y candidata a la gubernatura de Zacatecas con Va por México, que también está a favor de que las mujeres puedan decidir sobre su cuerpo y abortar, y del matrimonio igualitario.

Luego de expresar esa postura, votantes e integrantes de colectivos provida le dejaron en claro en medio de una rueda de prensa que, pese a ser parte de una alianza con el PAN, su voto no sería para ella.

El doctor Andrea Bussoletti, académico de la Universidad de Guadalajara (UdeG) e integrante del Observatorio Electoral de esa casa de estudios, explica que por ese tipo de situaciones la mayoría de los candidatos prefieren no posicionarse respecto a estos temas, por un cálculo político, aunque esa posición ambigua pueda ir en detrimento de que se consoliden derechos para minorías, o grupos vulnerables.

“Se trata de un comportamiento estratégico... buscan conservar votos tradicionales. En esos temas, independientemente de la respuesta, suelen perder votantes”, comenta Bussoletti.

Un ejemplo más de lo ocurrido en Va por México es el del priista Mario Zamora, en Sinaloa. Una organización llamada Somos Familia Sinaloa presumió que el candidato había firmado su agenda, que establece “respetar y proteger la naturaleza jurídica del matrimonio como la unión entre hombre y mujer que es la única institución milenaria que puede procrear una familia”.

Cuestionado, Zamora respondió con un comunicado en el que dijo que era “respetuoso de lo que defina el Congreso del Estado en torno a las uniones entre personas del mismo sexo o, quienes en su óptica, los definen como matrimonios igualitarios”.

Contradicción naranja

Aunque el ex dirigente del partido Dante Delgado, el actual dirigente del partido Clemente Castañeda y en general el partido Movimiento Ciudadano a nivel nacional se posicionan a favor de la despenalización del aborto, algunos de sus candidatos estatales no están de acuerdo.

En una revisión de al menos 9 de sus candidatos, que están entre los mejor posicionados, 2 dejan en claro que no están a favor ni del aborto, ni del matrimonio igualitario. Un caso es el de Eliseo Fernández, candidato a la gubernatura de Campeche, un estado donde está legalizado el matrimonio igualitario desde 2016.

Eliseo dejó en claro su postura al firmar el pacto del Frente Nacional por la Familia en 2018, un movimiento que se caracteriza por el rechazo a la comunidad LGBT y por defender lo que llaman “el derecho a la vida”.

Por otra parte está Samuel García, candidato a la gubernatura nuevoleonense, quien se pronunció de manera personal en contra del aborto y declaró que, desde su perspectiva, se trata de un tema federal y por lo tanto evitaría discutirlo.

Incluso declinó en participar en la encuesta de la colectiva feminista Mujeres+Mujeres, que busca conocer las posturas de los candidatos en cuanto a temas de género.

El académico Bussoletti comenta que “seguramente Dante Delgado hace su posicionamiento como una opinión personal, pero al final con intenciones políticas”.

Sobre la competencia estatal en el tema, recuerda que los gobernadores promueven iniciativas o modificaciones a leyes estatales, proponen el presupuesto de cada año y deciden qué programas continuarán cada año, por lo que sí es importante su postura.

Acerca de la diferencia ideológica entre sus candidatos, considera que “dentro de un mismo partido pueden coexistir personas con diferentes ideologías”, y recalca que en la actualidad esto se ve con mayor frecuencia con la aparición de nuevos partidos que pueden conformarse por políticas y políticos que integran diferentes generaciones, o posturas de pensamiento.

¿Por qué nos deben importar si están a favor o en contra?

El académico Bussoletti explica que es importante conocer las posturas de las candidatas o candidatos sobre estos temas, para que los ciudadanos tengan un voto informado y después se les pueda exigir que rindan cuentas, y sean congruentes con sus postulados.

“Es un poco desolador el panorama, porque si no se comprometen a decir ahora cuáles son sus prioridades van a llegar libres al cargo”, comenta el especialista.

“Debe de haber rendición de cuentas alrededor de ello”.