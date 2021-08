El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la carta compromiso anunciada por Delfina Gómez Álvarez, titular de la Secretaría de Educación Pública para el regreso a clases presenciales, no será obligatoria.

“Y acerca de la carta, pues también no es obligatoria, si van los niños a la escuela y no llevan la carta no le hace. Es que nosotros aquí tenemos todavía que enfrentar esta concepción burocrática, autoritaria, que se heredó del periodo neoliberal, entonces ¿ustedes creen que yo tuve que ver con la carta? Pues no, fue una decisión abajo”, dijo el Mandatario.