María Estela Ríos González, titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF), asistió, el 18 de julio de 2023, al evento por el 151 aniversario luctuoso de Benito Juárez , llevado a cabo en el Patio Mariano del Palacio Nacional y que encabezó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) notificó vía electrónica, el 17 de julio de 2023, a la Presidencia de la República, respecto a las medidas cautelares emitidas para que el titular del Poder Ejecutivo Federal, Andrés Manuel López Obrador.

Ello luego de que el órgano constitucional autónomo le ordenó, desde el 13 de julio de 2023, no hablar de Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz, aspirante para ser candidata a la Presidencia de la República en 2024, de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), que integran la alianza “Va Por México” y que junto a grupos de ciudadanos conforman el Frente Amplío por México.

El notificador Julio Mauro López Reyes intentó entregar el el oficio INE-UT/06319/2023, en las oficinas de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF), ubicadas en el cuarto piso del Palacio Nacional, pero el trabajador del INE no pudo pasar, debido a que dicha área se encuentra de vacaciones.

En documento publicado en el portal del INE, se narra que un elemento de seguridad no dejó pasar a López Reyes, ni le dio opciones para entregar el oficio INE-UT/06319/2023, dirigido a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.

No obstante, López Reyes llamó por teléfono a Edgar Armando Aguirre González, titular de la Unidad de Transparencia del CJEF, pero el funcionario federal le brindó una respuesta negativa, argumentando que el personal de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal estaba de vacaciones.

“El suscrito notificador Julio Mauro López Reyes, adscrito a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral [...] me constituí en el domicilio ubicado en Plaza de la Constitución S/N. Centro Histórico [...] con el fin de notificar el oficio INE-UT/06319/2023 [...] dirigido al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos [...] quien dijo ser el personal de seguridad del Palacio Nacional y a quien al hacerle saber el motivo de mi visita me manifestó: ‘No señor, ya no le puedo dar acceso, ya que por el periodo vacacional no se encuentra nadie laborando en todo Palacio Nacional’”, narró el empleado del órgano constitucional autónomo.

“Me comunique vía telefónica con Édgar Aguirre, quien es abogado de la consejería jurídica, a quien le comente de la diligencia que notificación; manifestándome: ‘Si entiendo, pero nosotros estamos de vacaciones y aún si van, no los dejaran ingresar a Palacio, porque se queda como área restringida, y aun si otra área estuviera trabajando, no te recibirían, porque ahora todo es por oficialía de partes, para más control y está cerrada”, narró López Reyes.

Ante ello, el Instituto Nacional Electoral publicó el documento en los estrados de la Unidad de lo Contencioso Electoral de dicho órgano constitucional autónomo y dio por notificado al presidente López Obrador.

“En consecuencia, siendo las diecisiete horas con cero minutos del presente día [17 de julio de 2023], surte efectos la presente notificación en el lugar que ocupan los estrados de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral”, indica el oficio.

El 14 de julio de 2023, un día después de la emisión de las medidas cautelares de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, la CJEF, cuya titular es María Estela Ríos González, publicó un acuerdo en el Diario Oficial de la Federación (DOF), para suspender los plazos y términos legales de toda actividad y trámite, incluyendo unidades administrativas, en los días 14 al 31 del mismo mes y año, por el primer periodo vacacional.

“La suspensión incluye la práctica de trámites, actuaciones y diligencias en los procedimientos administrativos, como recepción de documentos e informes, acuerdos, inicio, substanciación, audiencias, resoluciones, notificaciones, citatorios, emplazamientos, requerimientos, solicitudes de información o documentos y medios de impugnación, entre otros”, señala el acuerdo publicado en el DOF, por la CJEF.

Sin embargo, el 18 de julio de 2023, Ríos González fue cuestionada por un reportero del diario El Universal, respecto a la negativa de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, de recibir la notificación de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE.

“Pues porque estamos de vacaciones [...] seguimos de vacaciones”, dijo la funcionaria federal, negando que hayan recibido el documento de parte del órgano constitucional autónomo.

Horas después, el mismo 18 de julio de 2023, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal pidió a los funcionarios del INE ajustar su conducta al marco legal y no incurrir en “actuaciones arbitrarias” que respondieran a presiones políticas o de los medios de comunicación.

A través de una “nota aclaratoria”, la CJEF respondió a la información difundida por el órgano constitucional autónomo. La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal recordó que, desde el 2 de junio de 2023, se publicó en el DOF la suspensión de plazos y términos legales las actividades, trámites, procesos y procedimientos, durante el periodo que comprende del 14 al 31 de julio del mismo año.

“Todas las autoridades jurisdiccionales y administrativas, incluido el Instituto Nacional Electoral (INE), tienen conocimiento del acuerdo de referencia, por lo que deben ajustar sus actuaciones al marco legal vigente y evitar actuaciones arbitrarias por presiones mediáticas o de índole político”, sostuvo la CJEF.

La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal advirtió que dicha suspensión incluía la práctica de trámites, actuaciones y diligencias en los procedimientos administrativos como recepción de documentos e informes, acuerdos, inicio, substanciación, audiencias, resoluciones, notificaciones, citatorios, emplazamientos, requerimientos, solicitudes de información o documentos y medios de impugnación, entre otros.

“Como consecuencia de lo anterior, durante la suspensión citada no se computarán plazos y términos en los procedimientos administrativos, judiciales y jurisdiccionales del conocimiento de esta Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal”, agregó la CJEF.

GOBIERNO FEDERAL Y CEPROPIE BAJAN DE YOUTUBE UNA SEMANA COMPLETA DE “MAÑANERAS”

En acatamiento a una medida cautelar ordenada por la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, el Gobierno de México y el Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales (CEPROPIE), bajaron, el 18 de julio de 2023, de sus respectivos canales de la plataforma YouTube, todas las conferencias de prensa matutinas presidenciales correspondientes a los días 3, 4, 5, 6 y 7 del mismo mes y año.

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral, ordenó, el 13 de junio de 2023, al presidente López Obrador no hablar de Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz, aspirante para ser candidata a la Presidencia de la República en 2024, de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), que integran la alianza “Va Por México” y que junto a grupos de ciudadanos conforman el Frente Amplío por México.