La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) notificó vía electrónica, el 17 de julio de 2023, a la Presidencia de la República, respecto a las medidas cautelares emitidas para que el titular del Poder Ejecutivo Federal, Andrés Manuel López Obrador.

Ello luego de que el órgano constitucional autónomo le ordenó, desde el 13 de julio de 2023, no hablar de Xóchitl Gálvez, aspirante para ser candidata a la Presidencia de la República en 2024, de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), que integran la alianza “Va Por México” y que junto a grupos de ciudadanos conforman el Frente Amplío por México.

El notificador Julio Mauro López Reyes intentó entregar el el oficio INE-UT/06319/2023, en las oficinas de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF), ubicadas en el cuarto piso del Palacio Nacional, pero el trabajador del INE no pudo pasar, debido a que dicha área se encuentra de vacaciones.

En documento publicado en el portal del INE, se narra que un elemento de seguridad no dejó pasar a López Reyes, ni le dio opciones para entregar el oficio INE-UT/06319/2023, dirigido a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.

No obstante, López Reyes llamó por teléfono a Édgar Armando Aguirre González, titular de la Unidad de Transparencia del CJEF, pero el funcionario federal le brindó una respuesta negativa, argumentando que el personal de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal estaba de vacaciones.

“El suscrito notificador Julio Mauro López Reyes, adscrito a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral [...] me constituí en el domicilio ubicado en Plaza de la Constitución S/N. Centro Histórico [...] con el fin de notificar el oficio INE-UT/06319/2023 [...] dirigido al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos [...] quien dijo ser el personal de seguridad del Palacio Nacional y a quien al hacerle saber el motivo de mi visita me manifestó: ‘No señor, ya no le puedo dar acceso, ya que por el periodo vacacional no se encuentra nadie laborando en todo Palacio Nacional’”, narró el empleado del órgano constitucional autónomo.

“Me comunique vía telefónica con Édgar Aguirre, quien es abogado de la consejería jurídica, a quien le comenté de la diligencia que notificación; manifestándome: ‘Si entiendo, pero nosotros estamos de vacaciones y aún si van, no los dejaran ingresar a Palacio, porque se queda como área restringida, y aun si otra área estuviera trabajando, no te recibirían, porque ahora todo es por oficialía de partes, para más control y está cerrada”, narró López Reyes.

Ante ello, el Instituto Nacional Electoral publicó el documento en los estrados de la Unidad de lo Contencioso Electoral de dicho órgano constitucional autónomo y dio por notificado al Presidente López Obrador.

“En consecuencia, siendo las diecisiete horas con cero minutos del presente día [17 de julio de 2023], surte efectos la presente notificación en el lugar que ocupan los estrados de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral”, indica el oficio.

El 14 de julio de 2023, un día después de la emisión de las medidas cautelares de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, la CJEF, cuya titular es María Estela Ríos González, publicó un acuerdo en el Diario Oficial de la Federación (DOF), para suspender los plazos y términos legales de toda actividad y trámite, incluyendo unidades administrativas, en los días 14 al 31 del mismo mes y año, por el primer periodo vacacional.

“La suspensión incluye la práctica de trámites, actuaciones y diligencias en los procedimientos administrativos, como recepción de documentos e informes, acuerdos, inicio, substanciación, audiencias, resoluciones, notificaciones, citatorios, emplazamientos, requerimientos, solicitudes de información o documentos y medios de impugnación, entre otros”, señala el acuerdo publicado en el DOF, por la CJEF.

XÓCHITL DENUNCIA A AMLO POR VIOLAR SECRETO BANCARIO

Xóchitl Gálvez Ruiz, senadora del grupo parlamentario del PAN, amplió este lunes las denuncias que había presentado ante el Instituto Nacional Electoral (INE), contra el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

La legisladora panista entregó ante el órgano constitucional autónomo, una ampliación de denuncia contra el titular del Poder Ejecutivo Federal, por difundir, el 14 de julio de 2023, información fiscal respecto a su persona y de sus empresas: Operación y Mantenimiento de Edificios Intligentes (OMEI) y High Tech Services.

La política hidalguense argumentó ante el INE, que el mandatario nacional violó su derecho a la privacidad, así como sus derechos al secreto bancario y financiero. Además, Gálvez Ruiz presentó una segunda ampliación de queja contra López Obrador, por exhibirla durante las conferencias de prensa matutinas del 10, 11 y 14 de julio del mismo año.

“Incurrió nuevamente en violencia política de género, violación a los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad, así como en un uso indebido de recursos públicos”, explicó la senadora panista, quien también recordó que el 10 de julio de 2023, presentó dos quejas ante el INE contra el presidente, por la descalificación reiterada contra su persona durante las conferencias de prensa matutinas.

Gálvez Ruiz agregó que el 13 de julio de 2023, la Comisión de Quejas y Denuncias del órgano constitucional autónomo, declaró procedente la adopción de las medidas cautelares que solicitó contra el político tabasqueño.

“Se ordena el Presidente de la República se abstenga, bajo cualquier modalidad o formato, de realizar manifestaciones, emitir comentarios, opiniones o señalamientos sobre temas electorales, en especial respecto de aspirantes a algún cargo o fuerzas políticas, ya sea de forma positiva o negativa, cuidando que su actuar se encuentra ajustado a los principios constitucionales de imparcialidad y neutralidad”, estableció el proyecto de acuerdo de la citada Comisión del órgano constitucional autónomo.

Durante la sesión, la Comisión del órgano constitucional autónomo declaró procedente la adopción de medidas cautelares solicitadas por la senadora panista, en contra del titular del Poder Ejecutivo Federal, quien, además, debería eliminar o modificar publicaciones que contuvieran declaraciones suyas en contra de la política hidalguense.

Ante ello, el mandatario nacional debería modificar o bajar de internet las conferencias de prensa matutinas en las que se ha referido a la legisladora del PAN. Asimismo, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE determinó que las medidas cautelares eran procedentes “porque, desde la óptica preliminar, se tratan de manifestaciones vinculadas al proceso electoral federal próximo a iniciarse”.

Respecto a la tutela preventiva, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE señaló que se advertían posibles conductas antijurídicas, cuya continuación debía evitarse, a fin de no violentar de manera irreparable los principios constitucionales.

“Hoy hay tiro, porque se le puso enfrente alguien que no le tiene miedo, que no tiene cola que le pisen, que nunca en su vida se ha robado un centavo. Me podrá difamar, me podrá inventar, pero no me va a encontrar un peso mal habido en mi vida”, aseguró Gálvez Ruiz, el 17 de julio de 2023, durante una entrevista radiofónica, con el periodista Joaquín López-Dóriga Velandia, en Grupo Fórmula.

“Yo le diría al presidente: denúncieme, presente una sola prueba de que yo he hecho algo indebido como empresaria. Una sola prueba le pido”, insistió la senadora panista, quien también señaló que revelar tal información la exponía a ella, pero también a sus hijos, porque hacía creer a la gente que eran millonarios, cuando el 65 por ciento de la facturación de sus empresas era el costo del equipo utilizado, sin contar otros gastos, como la mano de obra, según lo aseguró.

‘AMLO ATACA Y DIFAMA A XÓCHITL GÁLVEZ PORQUE SUS ‘CORCHOLATAS’ SE ESTÁN DESINFLANDO’, ASEGURA EL PAN

Marko Cortés Mendoza, presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), del Partido Acción Nacional (PAN), condenó este lunes el uso ilegal de la información del Estado para atacar a la senadora Xóchitl Gálvez Ruiz.

“Acción Nacional siempre ha estado apegado a la transparencia del patrimonio, tan es así que uno de los requisitos para inscribirse en el proceso fue presentar su declaración 3de3 en materia de transparencia. Pero rechazamos en todos los sentidos la amenaza de la autoridad federal, al exhibir contratos falsos”, planteó el dirigente panista, en un comunicado.

Cortés Mendoza adelantó que Acción Nacional acompañaría a Gálvez Ruiz “en todas las acciones legales que pretenda presentar contra el primer mandatario, ya que violó una serie de leyes, y esto no lo podemos dejar pasar”. También acusó al político tabasqueño de incurrir “en violencia política en razón de género”, por estereotipar a la senadora hidalguense, como producto de una decisión de hombres.

“Como sus corcholatas ya se están desinflando, ahora recurre a la burda estrategia del ataque, la descalificación y la difamación de la contrincante principal de él, su partido y sus aspirantes”, recalcó el presidente del CEN de dicho Partido.

“Por ello, desde Acción Nacional hacemos un llamado al presidente a frenar los ataques contra Gálvez y lo hacemos responsable de cualquier daño a su integridad, la de su familia y sus clientes. Asimismo, le pedimos al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera [UIF], Pablo Gómez [Álvarez], que sea institucional, profesional y no realice activismo político contra Xóchitl Gálvez o el Frente Amplio por México, con declaraciones paranoicas y de complots”, agregó Cortés Mendoza.

“Le recordamos que los verdaderos gestores de la corrupción y la violencia que priva en México han sido provocados por Morena y su gobierno y los únicos responsables de lo que estamos padeciendo son ellos. Ya no hay pasado al cual se pueda culpar, ellos son el presente de México y ellos son los que han hundido al país”, concluyó el dirigente panista.