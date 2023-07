Xóchitl Gálvez retó al Presidente Andrés Manuel López Obrador a comprobar que recibió contratos para obra pública por mil 400 millones de pesos, durante un periodo de 9 años.

El mismo día, durante su conferencia llevada a cabo en La Paz, Baja California Sur, López Obrador afirmó que la senadora panista recibió contratos para obra pública, por un monto total de mil 400 millones de pesos, en un periodo de 9 años.

Sin embargo, el Presidente no presentó pruebas, ni detalló cuándo fueron otorgados los supuestos contratos, ni que gobiernos o instituciones los otorgaron, ni a cuál empresa.

“Yo reto al Presidente si él me demuestra que yo tengo contratos por mil 400 millones, renuncio hoy a la candidatura, a la aspiración de coordinar este Frente, si no que él renuncie a la Presidencia por mentiroso”, dijo la senadora hidalguense, durante una entrevista radiofónica con el periodista Ciro Gómez Leyva, en Grupo Fórmula.

“Presidente @lopezobrador_, lo reto a demostrar lo que dice. Es mentira que en nueve años mis empresas hayan obtenido contratos con el gobierno por 1,400 mdp. Si lo demuestra, renuncio a mi aspiración de encabezar el #FrenteAmplioPorMéxico, si no, usted renuncia a la presidencia. ¿Le entra o se raja?”, escribió, después, Gálvez Ruiz, en su cuenta de la red social Twitter, misma en la que anexó un video de la citada entrevista radiofónica.

El Pesidente preguntó a Jesús Ramírez Cuevas, Coordinador General de Comunicación Social y Vocero del Gobierno de la República, si ya existía una notificación formal de parte de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE), a lo que el funcionario federal respondió que no.

“Vamos a ver en qué términos viene esa resolución y vamos a tomar una decisión. ¿Todavía no nos notifican? Me da tiempo, antes de que me quieran cepillar, que se apure con la investigación sobre Xóchitl. Si no quieren que hable de ellos, lo más equitativo es que ellos no hablen de mí, porque si ellos hablan de mí, yo voy a tener derecho a la réplica”, planteó AMLO.

“Siendo funcionaria [Gálvez Ruiz], sus empresas recibieron contratos para obras y me llegó una información que en 9 años recibió contratos por cerca de mil 500 millones de pesos, nada más que lo aclare, el que nada debe nada teme, y ya basta de simular”, indicó.

“Claudio X. González [Guajardo] supuestamente está interesado en la transparencia, pero hacen investigaciones sólo en contra de nosotros, inclusive recibe dinero de Estados Unidos para hacer sus investigaciones en contra de nosotros, que todas dan resultado fallidas, porque en mi caso no soy ratero, no soy ladrón”, agregó.

“La información que me llegó es que en 9 años sus empresas, son dos, recibieron tanto de desarrolladores, como de los gobiernos, mil 400 millones de pesos. Estamos hablando de como 120 millones por año, y hay que ver quiénes son esos desarrolladores. Entonces dice: ‘también ustedes’, pero nosotros no sabíamos”, dijo el Mandatario más tarde durante la misma conferencia de prensa matutina, respecto a la empresa de Gálvez Ruiz, de la cual López Obrador no mencionó el nombre.