El Presidente Andrés Manuel descartó reunirse con la Ministra Norma Lucía Piña Hernández, Presidenta de la de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, ello luego de ser acusado por fomentar el odio contra ella y que sus simpatizantes quemaran una figura de cartón de la Ministra tras el mitin llevado a cabo el sábado en el Zócalo.

“No tiene sentido [una reunión], yo ya expresé mi condena a este tipo de actos, no debería de repetirse y también no usarse con propósitos politiqueros, porque los conservadores andan zopiloteando”, dijo.

Asimismo, reprobó otra vez la quema realizada en el Zócalo de la capital de la República, porque eso era apología de la violencia, pero insistió en que el caso era utilizado por opositores para atacar a su Gobierno, como una campaña negra.

“No hay que llevar a cabo esos actos, nada de apología a la violencia, vernos como adversarios, no como enemigos, adversarios a vencer y no como enemigos a destruir, y también que ya dejen los Claudios X González y los dirigentes de los partidos del bloque conservador y los medios de información, la mayoría de los periodistas famosos, que ya dejen de estar con campañas negras en contra de nosotros”, indicó.

“Porque nada más se la pasan en eso, programas de radio, o sea, los noticieros de radio, la TV, los periódicos, puro amarillismo, están actuando como pasquines, como boletines del bloque conservador, ya, deberían de cambiar, ¿no?, porque además son muy tendenciosos”, acusó.

Este lunes el Poder Judicial de la Federación (PJF) llamó al cese de actos de violencia de género. Sin embargo, el Presidente de la República criticó dicho desplegado.

“A través de sus ministras, ministros, consejeras, consejeros, magistradas, magistrados, juezas y jueces reprocha categóricamente las manifestaciones de violencia y odio acaecidas el 18 de marzo en el Zócalo capitalino en contra de la Ministra Presidenta del PJF y de nuestra institución”, indicó el Poder Judicial de la Federación, en un comunicado.

“Preocupa a este Poder de la Unión que el ejercicio de los pesos y contrapesos que exige nuestro orden constitucional redunde en una confrontación, no sólo institucional, sino entre los mexicanos [...] La violencia de cualquier tipo es un obstáculo para el cumplimiento de los objetivos que nos unen como mexicanas y mexicanos: la salvaguarda de los derechos humanos y del estado de derecho. No más acciones de odio. No más violencia de género”, asentó.

El sábado, tras culminar el discurso por el 85 aniversario de la expropiación petrolera, simpatizantes López Obrador que acudieron al Zócalo capitalino, comenzaron a quemar una figura de cartón, con toga, birrete, lentes y bolsas de dinero en las manos.

“Una página completa de, a ver, a ver, por qué no sacaron los ministros una página completa cuando el incendio de la Guardería ABC, y estos ministros algunos de estos hipócritas o ministros que ahora encabezan el movimiento conservador, se opusieron a que se castigara a los responsables de la tragedia del ABC”, señaló.

“¿Hubieron desplegados del Poder Judicial? ¡No! ¿Hubieron desplegados cuando el Poder Judicial dejó en libertad a [Rafael] Caro Quintero? ¿O hubo algún desplegado ahora que le liberaron las cuentas a la esposa de [Genaro] García Luna? “, indicó.