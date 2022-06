‘Donde domina un Cártel, hay menos homicidios’, dice AMLO sobre Sinaloa, pero omite desapariciones

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en Sinaloa o en Durango, entidades donde predomina el Cártel homónimo, hay menos homicidios.

“Es el predominio de un grupo que no tiene competencia, como otros y esto lleva a que no hay enfrentamientos, porque el 75 por ciento de los homicidios que se registran en el País tienen que ver con estos enfrentamientos”, señaló el mandatario nacional.

“Hay lugares en donde predomina una banda fuerte y no hay enfrentamientos entre grupos y por eso no hay homicidios, ¿se los explico más?”, dijo el titular del Poder Ejecutivo Federal, durante su conferencia de prensa matutina.

“Por ejemplo, en Sinaloa, no está Sinaloa entre los estados con más homicidios”, señaló el político tabasqueño, desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional. “¿No es una paz pactada?”, le preguntó una reportera.

“Es que hay una sola banda, 75 por ciento tiene que ver con enfrentamientos. Hay algunas del Estado de México que se meten mucho con la población por la extorsión, a dominar en mercados, a cobrar derecho de piso, pero por lo general las bandas grandes tienen que ver con el narcotráfico. Aquí está, miren, ¿dónde está Sinaloa? Miren”, señaló López Obrador, mostrando una gráfica de homicidios por estados.

“No es lo que dicen los de las agencias estadounidenses, de que el 30 por ciento del territorio está dominado por el crimen organizado, no es cierto, lo podemos probar. Hay estados donde no hay homicidios, la mitad de los estados no tienen un problema de violencia que se refleje en homicidios”, insistió el Presidente.

“Y de la otra mitad son 8 ó 10 estados, donde tenemos, en el caso de homicidios, más casos: Estado de México, Michoacán, Baja California, Zacatecas, Guanajuato, Sonora, Jalisco. Ahí se concentra, en seis estados, el 50 por ciento de los homicidios, en seis de 32 estados y vamos avanzando, poco a poco”, abundó el político tabasqueño.

“No son nuevos [cárteles o bandas del crimen organizado], son los mismos. Vienen desde [Felipe] Calderón [Hinojosa] y se fortalecieron en los últimos tiempos”, destacó el titular del Poder Ejecutivo Federal.

“Lo más importante de todo es atender las causas, procurar que tengamos una sociedad mejor, que los jóvenes sean atendidos, que no se les margine, que tengan derecho al trabajo, a la educación, que se combata la pobreza, que se evite la desintegración de las familias”, enfatizó el político tabasqueño.

“Que se fortalezcan los valores que existen en las familias, en los pueblos, valores culturales, morales y espirituales; que no se continúa impulsando un estilo de vida materialistas, que se considere como lo fundamental el dinero, todo eso nos va a ayudar a resolver el problema”, refirió López Obrador.

“Vamos avanzando, nada más que el País estaba en plena descomposición, por eso insisto en que si se quiere enfrentar una decadencia, una crisis, no hay más que una transformación, si hubiese continuado lo mismo: la corrupción, el saqueo, el abandono al pueblo, a los jóvenes, esto del que el no tranza no avanza, el país estaría ingobernable, muy difícil de vivir el país en ese situación”, puntualizó.

Por último, el titular del Poder Ejecutivo Federal refirió que no se puede de la noche a la mañana tener mejores resultados en materia de seguridad, sin embargo, tiene plena “fe en que se puede seguir avanzando” en la pacificación del País.