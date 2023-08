Marcelo Ebrard aseguró que concluirá el proceso interno para la selección de la Coordinación Nacional de Defensa de la Cuarta Transformación y que no renunciaría a Morena, además de que confió en que ganaría la encuesta para ser el candidato presidencial de dicho partido.

Durante una conferencia de prensa pidió que Morena rectificara en la elección de las empresas que llevarían a cabo la encuesta espejo, al señalar que algunas no cumplían con los requisitos y que ninguna de sus dos propuestas fue seleccionada.

El ex canciller acudió al INE a pagar una multa de 10 mil pesos, la cual le fue impuesta por haber realizado propuestas de Gobierno en tiempos no electorales, tras una queja realizada por Movimiento Ciudadano (MC). A su llegada y a su salida de la sede del órgano constitucional autónomo, un grupo de alrededor de 100 simpatizantes gritaron “¡piso parejo!

“Los que quieren que me vaya son los que van perdiendo. Nosotros vamos muy bien. Si permiten que la gente decida libremente en una boleta, cosa que planteamos desde el principio, no tengo la menor duda que vamos a ganar esta encuesta. Yo no me voy a ir a ningún lado”, señaló el ex funcionario federal.

“Lo que les urge que me vaya yo de Morena, porque saben que vamos a ganar, porque están perdiendo. Nosotros vamos ganando. Yo lo que quiero es que se proteja un valor que es muy importante, que es que la gente pueda elegir libremente como se planteó en una boleta, a quien quiere que le represente. Eso es todo lo que yo estoy pidiendo”, planteó Ebrard.

El también ex jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal (GDF), afirmó que ya presentó a la dirigencia nacional de Morena, un total de 28 elementos que comprobarían, según él, el acarreo y presión llevada a cabo desde la Secretaría del Bienestar Federal, con programas sociales en favor de la aspirante presidencial, Claudia Sheinbaum Pardo.

“Ya estamos preparando todos los elementos. Ya el partido tiene 28, se le dieron todos los elementos, todas las pruebas contra quienes resulten responsables, porque yo no me atrevería a decir algo así si no fuera una realidad”, insistió el ex titular de la SRE.

“Donde tú preguntes, está sucediendo, y eso se debe a la preocupación o a la intención de incidir en un proceso cuando el mismo presidente [Andrés Manuel López Obrador] nos ha dicho. Y tengo la plena confianza en él, que él de ninguna manera va a permitir eso”, comentó.

Declina equipo de Monreal a su encuestadora

Minutos después, el senador Alejandro Rojas Díaz Durán, representante del ex coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara alta del Congreso de la Unión, Ricardo Monreal Ávila, anunció que informó a Mario Delgado Carrillo y Alfonso Durazo Montaño, presidentes del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) y del Consejo Nacional de Morena, respectivamente, que habían decidido declinar de la encuestadora que propusieron, para que fuera sustituida por la empresa escogida por Martha Lucía Mícher Camarena, del equipo de Ebrard.

“Les quiero informar que, como representante de @RicardoMonrealA, hemos informado al presidente del Consejo Nacional de Morena, el Gobernador @AlfonsoDurazo, y al dirigente nacional de Morena, @mario_delgado, que hemos decidido declinar de nuestra empresa encuestadora. Esto para que se sustituya por la que propuso @m_ebrard, a través de su representante, la senadora @MaluMicher, con el objetivo de contribuir a la unidad de nuestro movimiento”, escribió Rojas Díaz Durán, en su cuenta de Twitter.

Sheinbaum dice que todo va muy bien

Mientras que Sheinbaum Pardo, entrevistada a su arribo a Chihuahua, aseveró que todo había salido “muy bien” en el sorteo de las encuestadoras que realizarían los sondeos espejo para determinar al candidato presidencial de Morena.

”Tengo entendido que todo salió muy bien”, señaló la ex jefa de Gobierno de la capital de República, quien, sin embargo, dijo no contar con toda la información, porque el sorteo concluyó casi a la medianoche del 17 de agosto de 2023, pero confió en que el proceso sería transparente y les favorecería a todos los aspirantes.

”Yo creo que [el sorteo] nos favorece a todos, no es un asunto de si se favorece a una persona y a otro, sino que salga bien el proceso, sino que sea transparente”, indicó Sheinbaum Pardo, quien también detalló que su representante en el proceso interno, Juan Carlos Bautista Jacobo, firmó de conformidad el acuerdo que avalaba a las cuatro empresas encuestadoras sorteadas.