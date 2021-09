MÉXICO._ “La transformación está en marcha y aunque es necesario seguir poniendo al descubierto la gran farsa neoliberal y el cambio de mentalidad del pueblo, también estamos desterrando vicios y prácticas deshonestas”, dijo el Presidente Andrés Manuel López Obrador, en su Tercer Informe de Gobierno, mismo que comenzó a las 10:00 horas de este miércoles 1 de septiembre.

En el recinto Juárez del Palacio Nacional, en la alcaldía Cuauhtémoc, de la Ciudad de México, únicamente estuvieron presentes los miembros del Gabinete Federal.

Por otra parte, el político tabasqueño resaltó que habrá una mayor inversión en sector energético, ya que en los un poco menos de tres años que va de su Administración, se han destinado 33 mil 581 millones de pesos para dicha industria.

Además, dijo, se busca frenar la tendencia privatizadora y se dejaron de entregar concesiones a particulares.

“Una medida decisiva fue parar en seco la tendencia privatizadora, se dejó de entregar concesiones a particulares en minas, agua, hospitales, puertos, vías férreas, playas, reclusorios y obras públicas”, indicó el titular del Poder Ejecutivo Federal.

“Pero lo más importante, hemos detenido las privatizaciones en el sector energético, en petróleo y electricidad. Esta nueva política energética busca producir en México las gasolinas que el país consume y dejar de importarlas [...] Cuando llegamos al gobierno estas refinerías estaban en el abandono. Las refinerías transformaban 511 mil al día, ahora, son 706 mil barriles, es decir, 38 por ciento más”, apuntó López Obrador.

El Presidente recordó su iniciativa de reforma por la privatización al sector eléctrico. Además, recordó que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) fue completamente abandonada, además de que anunció una modernización de las plantas hidroeléctricas.

“La meta es que tengamos abasto público suficiente de energía eléctrica para que no haya apagones y haya pagos justos”, añadió.

Asimismo, señaló la ampliación de la refinería de Tula, Hidalgo, beneficiará con el aumento de producción petrolera. Aunado a lo anterior, destacó la compra de Deer Park, refinería en Texas, que será propiedad total de Petróleos Mexicanos (Pemex).

También insistió en que la estrategia no significa extraer más petróleo para cumplir con la extracción y reducir el uso excesivo de recursos fósiles.

“No se afectará la herencia de las nuevas generaciones”, declaró el mandatario nacional.

“ESTOY SATISFECHO CON LO QUE HEMOS LOGRADO”, DICE AMLO PREVIO A SU TERCER INFORME DE GOBIERNO

En el marco de su Tercer Informe de Gobierno, el Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó, ayer que está “satisfecho” con lo que hasta ahora ha logrado en sus dos años y 9 meses de Administración, por lo que se podría con la conciencia “tranquila”.

“Quiero decir que estoy satisfecho con lo que hemos logrado, me podría ir tranquilo con mi conciencia, porque ya hay cosas que son irreversibles, o para no ser tan tajantes, casi irreversibles. ¿Cómo le darían marcha atrás a la entrega de la Pensión de los Adultos Mayores. Aunque los conservadores no quieran, no les guste, si ya se elevó a rango constitucional, si ya es un derecho”, indicó el mandatario nacional.

Lo mismo pasa, según dijo el político tabasqueño, con la pensión a los niños con discapacidad, o la entrega de becas a jóvenes, o la entrega de medicamentos gratuitos, o la cancelación o prohibición de condonaciones de impuestos a las grandes corporaciones o empresas, o a la revocación de mandato, o a que el presidente sea juzgado por cualquier delito -no solo por traición a la patria-, o que la corrupción es un delito grave, “y así muchas otras cosas”.

“Como comprenderán ya me puedo ir tranquilo, pero vamos a continuar, si así lo decide el pueblo. También, no solo es la voluntad del pueblo, es la ciencia, es la naturaleza, es el creador. No sé que me depare el destino, pero si tengo suerte, y llego a septiembre del [20]24, que voy a entregar la banda presidencial, pues yo creo que vamos a dejar bien consolidado el proceso de Transformación, la Cuarta Transformación de la vida pública del país”, insistió López Obrador.