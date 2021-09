Layda Sansores San Román juró, este miércoles 15 de septiembre, como gobernadora constitucional de Campeche para el periodo 2021-2027, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar dicho cargo y la primera vez que un partido distinto al Revolucionario Institucional gobierna en dicha entidad.

Durante una sesión solemne del Congreso campechano, en la que estuvo acompañada por Adán Augusto López Hernández, titular de la Secretaría de Gobernación, la nueva mandataria estatal señaló que la “Cuarta Transformación” llegó a dicha entidad, además de que advirtió que “se acabó la robadera”.

“Las miradas siempre eran al norte, la excepción fue Cancún y el tren del sureste que se abandonó totalmente, llegó un presidente visionario y dijo el sur-sureste sí existe y ahora por primera vez tenemos Tren [Maya], tendremos ese tren que será vena aorta que integrará nuestro mundo maya y su cultura milenaria, es un renacimiento en el cinturón de nuestra patria”, expresó Sansores San Román.

“El Tren Transístmico, la Refinería de Dos Bocas, las hidroeléctricas, la restauración total del sistema hidroeléctrico más importante de México, y no como gobernantes, Adán, como ciudadanos del sur-sureste. Tenemos que convertirnos en celosos guardianes para que no sólo se concluya, se enriquezcan, no queremos que lleguen los que cada seis años quieren reinventar a México, esta obra icónica es la más importante que se ha hecho en la historia del sur-sureste en la vida de México”, indicó la nueva gobernadora.

“En Campeche se acabó la robadera. El Gobierno no viene a robar, habrá que conjurar esta irrupción de la ultraderecha desatada por el miedo a perder sus privilegios, apostaremos por nuestra vocación de mar, de turismo, de campo, salud para todos como un derecho prioritario, educación, lo único que hace igual a los desiguales, combatiremos violencia contra mujeres, que recuperen dignidad y palabra, justicia y seguridad para todos”, añadió.

En el evento también estuvieron presentes los gobernadores de Hidalgo, Omar Fayad Meneses; de Tabasco, Carlos Manuel Merino Campos; de Yucatán, Mauricio Vila Dosal; de Quintana Roo, Carlos Manuel Joaquín González; así como Mario Delgado Carrillo, presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena.

Además de Alejandro Moreno Cárdenas, presidente del CEN del PRI; Alberto Anaya Gutiérrez, dirigente nacional del PT. También el ex Gobernador de Campeche Carlos Miguel Aysa González; Minerva Citlalli Hernández Mora, secretaria general del CEN de Morena.

Asimismo, en la sesión solemne del Congreso local estuvieron presentes Rosa Icela Rodríguez Velázquez, Luisa María Alcalde Luján y Tatiana Clouthier Carrillo, titulares de las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC); del Trabajo y Previsión Social (STPS); y, de Economía; respectivamente.

Recuento ratifica triunfo de Sansores

Ayer martes 14 de septiembre, el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratificó el triunfo electoral de Layda Elena Sansores San Román, candidata a gobernadora de Campeche, por la Coalición “Juntos Haremos Historia”, de los partidos Morena y del Trabajo (PT).

En sesión pública, la magistrada Janine Madeline Otálora Malassis leyó la resolución de su proyecto, en la que especificó que se revisaron mil 86 casillas y que se nulificaron 18 de ellas. Sin embargo, ratificó la victoria de Sansores San Román y descartó la impugnación de la votación que hizo el partido Movimiento Ciudadano (MC).

“Propongo declarar nulidad de la votación recibida en 18 casillas, recomponer los resultados de la diligencia de recuento total de la elección por la gubernatura de Campeche, así como terminar el cómputo final de la elección de gubernatura de dicha entidad federativa el cual resulta favorable a la candidata de la coalición de los partidos Morena y PT, con un total de 139 mil 503 votos”, indicó la magistrada.

“La nulidad de una elección debe ser entendida como una de las últimas medidas que se deben adoptar en la impartición de justicia electoral, debido al efecto directo en el ejercicio del derecho político- electoral de la ciudadanía al emitir el sufragio a favor de la candidatura que estima más le represente, así como su repercusión directa en el derecho humano a vivir en democracia [...] por ello propongo confirmar los resultados de la elección toda vez que no se han demostrado que en el referido proceso se hayan puesto en riesgo los principios constitucionales”, concluyó Otálora Malassis.

Por su parte, el magistrado José Luis Vargas Valdez sostuvo que sí hubo una reducción de diferencia entre Sansores San Román y Eliseo Fernández Montúfar, el candidato de MC, pero que la ventaja para la ex alcaldesa de Álvaro Obregón se mantuvo, con 6 mil 482 votos a su favor.

“El TEPJF otorga certeza y legitimidad a las elecciones. A partir del recuento ordenado para la elección de la gubernatura de Campeche, se anularon sólo 18 de mil 190 casillas; es decir, el 1.5 por ciento. En consecuencia, se confirma el triunfo de la coalición ‘Juntos Haremos Historia’ para la gubernatura de Campeche”, sostuvo, en su turno, el magistrado presidente del TEPJF, Reyes Rodríguez Mondragón.

Además, detalló que Sansores San Román obtuvo 139 mil 503 sufragios, tras el recuento, mientras que Fernández Montúfar obtuvo 133 mil 627 votos, que lo dejó en segundo lugar. El tercer sitio fue para Christian Castro Bello, de la coalición “Va por Campeche” entre los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), con 129 mil 120 votos.

Después de casi tres semanas de que comenzó el conteo de cada uno de los votos incluidos en mil 190 paquetes electorales de los 21 distritos locales de la entidad, Sansores San Román mantuvo la ventaja en la elección de Campeche durante los tres días que se contaron las papeletas electorales por el Tribunal Electoral del Estado de Campeche.

El recuento de votos comenzó la mañana del miércoles 25 de agosto y terminó la noche del jueves 26 de ese mismo mes. Mientras que el sábado 28, la Oficialía de Partes de la Sala Superior del TEPJF recibió la documentación referente a este nuevo conteo.

Rubén Jesús Lara Patrón, magistrado presidente de la Sala Especializada del TEPJF, entregó los mil 190 paquetes electorales, con su respectiva documentación, a la Oficialía de Partes. La victoria de Sansores San Román se confirmó pese a los señalamientos del propio Fernández Montúfar, quien señaló que hubo irregularidades en varios de los paquetes electorales.

Horas antes de que finalizara el recuento, el presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, celebró la victoria de Sansores San Román, ya que aseguró que con el 99 por ciento de actas escrutadas, se habían descartado las supuestas irregularidades denunciadas por los partidos de oposición.

“Esta estrategia de mentiras que montó Movimiento Ciudadano fue una estrategia fallida. No hay una sola boleta falsa que se haya encontrado”, puntualizó Delgado Carrillo, quien advirtió, además, que los partidos opositores iban a continuar insistiendo con vender la idea de que fue una elección manipulada.

¿Quién es Layda Sansores?

Nació el 7 de agosto de 1945 en la ciudad de Campeche. Es licenciada en Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), tiene un posgrado para la enseñanza de matemáticas por el Instituto Benemérito de Buenos Aires, y es maestra normalista por la Escuela Nacional de Maestros.

Sansores San Román, de 76 años de edad, tiene experiencia administrativa en puestos como la dirección de Asuntos Políticos en el Gobierno del entonces Distrito Federal (1985-1986) y como subdelegada de Desarrollo Social en la alcaldía Álvaro Obregón (1988-1989).

Además, del 1 de octubre de 2018 al 4 de febrero de 2021, se desempeñó como la primera alcaldesa de Álvaro Obregón. También tiene experiencia legislativa, ya que fue diputada federal de 1991 a 1994; luego fue senadora entre 1994 y 2000; y de nuevo diputada federal de 2006 a 2009.

Volvió a ejercer en el Senado entre 2012 y 2015, con el Partido del Trabajo (PT).

En el 2012, siendo candidata al Senado por la coalición Movimiento Progresista, fue ganadora de un Emmy por su participación como productora ejecutiva del largometraje “Presunto Culpable”, en el que su hija, Layda María Esther Negrete Sansores, fungió como productora.

Su padre es el finado Carlos Sansores Pérez, ex presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI, del 1 de diciembre de 1976 al 26 de febrero de 1979, y ex gobernador de Campeche, del 16 de septiembre de 1967 al 2 de marzo de 1973.