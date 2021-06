MÉXICO._ Mario Delgado Carrillo, presidente nacional de Morena, afirmó la noche del jueves que la alianza opositora que conformaron el empresario Claudio X. González Guajardo y Gustavo de Hoyos Walther, ex presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) con los partidos PRI, PAN y PRD no solo fracasó en el intento de detener la Cuarta Transformación sino que “fue muy mala inversión: le perdieron una lana”.

Entrevistado por Álvaro Delgado y Alejandro Páez en el programa “Los Periodistas”, que se transmite por SinEmbargo al Aire, en la plataforma de YouTube, Delgado Carrillo expuso que, más allá de que los empresarios “perdieron una lana” en su intento por quitarle a Morena la mayoría en la Cámara de Diputados, “lo importante es el mensaje que da el pueblo de México, y ya la desvergüenza con la actúan el PRI, el PAN y el PRD es otra cosa. ¿Cuál era su propuesta? Detener a nuestro movimiento. Decían ellos: recuperar lo que nos quitaron, pues qué les quitamos: les quitamos los moches, les quitamos los etiquetados, la Cámara de Diputados, les quitamos la robadera, los excesos, los lujos, los privilegios”, añadió el líder morenista.

“Por supuesto que el pueblo de México votó porque no regresen los corruptos, el pueblo tiene memoria, sabe lo que el PRI y el PAN juntos le han hecho a nuestro país. El mensaje es contundente: la gente quiere que siga adelante la Cuarta Transformación. El crecimiento de Morena del domingo es verdaderamente impresionante. Yo estoy muy satisfecho por ello, y me parece que sí es un total fracaso la alianza de la mafia de la corrupción. Pero nos ayudó que se hayan sincerado en esto, que hayan ido finalmente juntos. Andrés Manuel López Obrador, durante muchos años, nos dijo que el PRI y el PAN eran lo mismo, y ahora que está el Gobierno del pueblo pues finalmente lo aceptan y van en esta alianza”, añadió quien fue Senador por la Ciudad de México de 2012 a 2018, y Diputado en la Cámara Baja de 2018 a 2020.

“Quedó clara la opción que tomó el pueblo de México el domingo y creo que eso vale más que lo que yo le pueda decir a los empresarios. Mira, ¿qué le puedo decir a los empresarios? Este es un Gobierno que combate a la corrupción y no hay nada mejor para incentivar la productividad que no exista la corrupción; es un Gobierno que ha mantenido finanzas públicas sanas; tenemos tasas de interés a la baja; se han cumplido las metas de inflación; tenemos un tipo de cambio estable; se concretó el acuerdo comercial más importante con Estados Unidos –uno de los más importantes del mundo–; hay una inversión social que nunca se había tenido en la historia; tienes un consumo interno que, a pesar de la pandemia y de que se cayó la economía, no declinó; tienes un Gobierno comprometido con la reforma del sistema de salud para que haya mejores servicios; tienes proyectos de inversión que ya no son proyectitos aislados que tienen que ver con los moches, sino proyectos de infraestructura que tienen una estrategia de desarrollo regional, como lo es el Tren Maya, como lo es el Corredor Transístmico; se está invirtiendo en una refinería para disminuir la dependencia de gasolinas de Estados Unidos; estamos entre los 10 países que reciben mayor Inversión Extranjera Directa. Pues si estas no son buenas noticias, no sé cuáles esperan”, explicó Delgado Carrillo.

–Pero apoya a los que van arriba, Mario, siempre lo hace –le reviró Páez Varela.