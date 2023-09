A raíz de la audiencia pública “Fenómenos aéreos anómalos no identificados en México”, donde Jaime Maussan fue el invitado de honor en la Cámara de Diputados el pasado martes 12 de septiembre, cinco científicos mexicanos de la UNAM denunciaron que el evento organizado por el Diputado morenista Sergio Gutiérrez Luna pone en ridículo la racionalidad científica de México y a sus científicos.

En referencia también a la audiencia en la Cámara de Diputados, el científico Antonio Lazcano, de la Facultad de Ciencias-UNAM, dijo que la presencia de Jaime Maussan no era lo verdaderamente interesante en ese evento, sino que el Diputado morenista Sergio Gutiérrez Luna hizo de la sede de las discusiones de los problemas serios de una nación una escenografía para promoverse como futuro Gobernador de Veracruz.

“Lo más interesante de ese incidente no fue el Señor Jaime Maussan, que pertenece a un grupo de personas que se aprovecha de la curiosidad natural de jóvenes y adultos sobre las posibilidades de vida en otras partes del universo y que han hecho todo un negocio; aquí lo interesante, raro y reprobable es que haya un diputado que hace de la sede de las discusiones de los problemas serios de una nación una escenografía para promoverse como futuro Gobernador de Veracruz”, señaló Antonio Lazcano.

Exhortó a los mexicanos y a la clase política a analizar críticamente por qué un personaje como Sergio Gutierrez Luna puede hacer uso del Congreso no para discutir los problemas de violencia, de economía y de salud del País sino para hacerse propaganda.

“De todos los personajes que están ahí, el Señor Maussan, el médico forense que lo acompañó, aparte de las momias que no dijeron ni pío durante toda la sesión, me parece más interesante el que analicemos críticamente por qué un personaje como Don Sergio Gutierrez Luna puede hacer uso del Congreso no para discutir los problemas de violencia, de economía, de salud que tenemos en el País sino para hacerse propaganda y aprovechándose del espíritu de especulación que todos tenemos y que deberíamos desarrollar en otro sentido”, declaró.