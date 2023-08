El Ministro del máximo tribunal constitucional solicitaría informes a las autoridades educativas federales, para elaborar un proyecto de sentencia, mismo que será sometido a consideración en el Pleno del máximo tribunal constitucional del país.

Dicha controversia constitucional, presentada el pasado viernes por Yadira Anette Gramer Quiñonez, titular de la Consejería Jurídica del Estado de Chihuahua, fue la primera que admitió la SCJN, derivada de la distribución de los libros de texto gratuitos.

El Gobierno estatal señaló como autoridades responsables de dichas violaciones a la SEP Federal, incluyendo a la Subsecretaría de Educación Básica, así como a la Dirección General de Materiales Educativos, de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (CONALITEG).

También a la Dirección General de Educación Superior para el Magisterio, así como la Dirección General de Formación Continua a Docentes y Directivos, y, la Dirección General de Gestión Escolar y Enfoque Territorial.

Chihuahua fue la primera entidad federativa que impugnó ante la SCJN los contenidos y la difusión de los libros de texto gratuitos. La SCJN también tenía pendiente resolver si atraía o no la revisión de la suspensión definitiva concedida a la Unión Nacional de Padres de Familia, en la cual una juez instruyó someter los materiales educativos a consultas.

El 10 de agosto de 2023, Madhay Soto Morales, titular del Juzgado Décimo de Distrito de Chihuahua, también suspendió temporalmente la distribución de los libros de texto gratuitos en dicha entidad, en un amparo presentado por la Clínica de Derechos Humanos A.C., representada por Eduardo Rivas Martínez.

AMLO ACUSA CAMPAÑA “EXAGERADA” CONTRA LIBROS DE TEXTO

Este viernes, el Presidente Andrés Manual López Obrador reiteró que había una campaña “exagerada” contra los libros de texto gratuitos elaborados por la SEP Federal y pidió a los críticos a no mentir, ni infundir miedo.

”Está bien que tengan problemas con nosotros, que no les guste cómo estamos gobernando, que no estén a favor de la transformación, que pensemos distinto, está bien, somos libres”, señaló.

”Pero no hacer una campaña, una lanzada, utilizado los medios de información, que tienen que ser objetivos, profesionales, informar con verdad, no alarmar, no espantar, no infundir miedo, temor, y desde luego no mentir”, añadió.

Durante su conferencia de prensa matutina, llevada a cabo desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional, el titular del Poder Ejecutivo Federal aseguró que la palabra “comunismo” se mencionaba una sola vez en uno de los materiales de la SEP y se incluía en un poema de Bertolt Brecht.

”Yo he estado revisando los libros, bueno, desde el principio, prácticamente no aparece la palabra comunismo, aparece en un libro creo que de cuarto, de quinto, pero lo que aparece es un poema de Bertolt Brecht que yo he puesto aquí”, manifestó.

”Que tiene que ver con la manera en que debemos de unirnos en contra del fascismo, en contra de la represión, en contra de la violación de los derechos humanos. Eso es lo que aparece en el libro”, finalizó.

Un día antes, el 10 de agosto de 2023, López Obrador advirtió que no serían los gobernadores, sino la ciudadanía, la que decidiera respecto a la distribución de los libros de texto gratuitos elaborados por la SEP Federal.

Aunque no explicó cómo, el político tabasqueño sostuvo que la población sería consultada y dejó entrever la posibilidad de realizar una gira por las entidades donde los mandatarios estatales había adelantado su rechazo a entregar los ejemplares en los planteles educativos.

”Si van a oponerse, nosotros lo que vamos a hacer es que lo voy a ir a plantear en los estados y que la gente decida, porque ¿cómo van a ir a tomar esa decisión sin consultar al pueblo? Que en Chihuahua se pregunte a la gente si quiere o no los libros, que se haya lo mismo en Guanajuato, en Coahuila, donde los gobernadores dicen que no quieren los libros”, expresó.

”No vamos a regresar a la quema de libros, a esa época de atraso, la gente va a decidir, hay muchas formas, vamos a esperar, a ver qué dice el Poder Judicial”, dijo el mandatario nacional, quien también adelantó que lo que no aceptaría es que se modificara el contenido de los ejemplares que estaban listos para distribuirse.

Por último, el titular del Poder Ejecutivo Federal presumió y agradeció el respaldo corporativo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) a los libros de texto gratuitos elaborados por la SEP.