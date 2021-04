Ciudad de México, 28 de abril (SinEmbargo).– La dirigencia nacional de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) nombró a Félix Salgado Macedonio y a Raúl Morón Orozco como sus dirigentes estatales en Guerrero y Michoacán, respectivamente.

Ambos exaspirantes a las candidaturas al Gobierno de esas entidades fueron anulados ayer por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) como candidatos, luego de un polémico proceso en el que se castigó el no haber presentado sus gastos de precampaña y realizar esta omisión con dolo, de acuerdo con la mayoría de los magistrados.

Salgado Macedonio y Morón Orozco estuvieron presentes esta tarde en la sede nacional de Morena, en la colonia Roma de la Ciudad de México, donde, de acuerdo con información de los diarios Reforma y El Universal –que citan fuentes del partido– se les comunicó de sus nombramientos.

Los nuevos delegados, afirman esas fuentes, tendrán mano para ser quienes aprueben a las candidatas o candidatos que los sustituirán en Guerrero y Michoacán.

Al tiempo en que se produce esta información, Mario delgado Carrillo, presidente nacional de Morena, citó este miércoles, a las 19:15 horas, a una conferencia de prensa donde se informará la ruta a seguir en ambas entidades, donde ese partido se quedó sin candidatos y debe designarlos a la brevedad.

¿SUS HIJOS SERÁN CANDIDATOS?

Raúl Morón Orozco descartó este miércoles que su hijo vaya a sustituirlo en la batalla electoral, como se mencionó este mediodía en diversos medios de comunicación. Expuso que, además de que respeta la decisión del TEPJF, no tiene una propuesta personal que hacer a su partido para sustituirlo en esa contienda, y mucho menos imponer que su hijo sea candidato.

“Raúl Morón, mi hijo, no va a ser [el candidato] este no es un proyecto de familia. Es una proyecto que tiene otras dimensiones”, aseguró. En una conferencia de prensa dijo que imponer esa candidatura sería “una señal que no es correcta” para el objetivo de lograr la Cuarta Transformación en Michoacán.

Morón Orozco calificó este miércoles la decisión de la Sala Superior del TEPJF como “inconstitucional, ilegal, arbitraria y desproporcionada”. Anunció que más adelante se harán públicos los elementos puntuales por los que el partido considera que la decisión es anticonstitucional.

En cuanto al caso de Félix Salgado Macedonio, este mediodía la Agencia Apro, de Proceso, publicó que propondría a su hija Evelyn Salgado Pineda como su sustituta en la candidatura de Morena al Gobierno de Guerrero.

Hasta el momento, el exaspirante, a quien también el TEPJF le rechazó la candidatura, no se ha pronunciado formalmente sobre el tema.

Sin embargo, en un mitin en Chilpalcingo, Guerrero, varios seguidores de Salgado Macedonio insistieron a Morena que sea su hija quien lo sustituya, y el Senador con licencia, sin ser tajante en un no, pidió que sea su partido el que decida.

Salgado Pineda ya había descartado esta posibilidad desde el 14 de abril. Ese día, negó que próximamente sea postulada para gobernar Guerrero con la intención de ceder el cargo a su papá, un fenómeno político conocido como las “juanitas”.

“Me llamo Evelyn Salgado Pineda, no ‘Juanita’. Aquí no hay plan B ni C. Apoyo a mi padre Félix Salgado Macedonio hasta el final, tope a donde tope. Mi padre es insustituible, es único. Un luchador social amado por su familia y su pueblo”, escribió la mujer en sus redes sociales el 14 de abril.

Salgado Macedonio insistió este miércoles en que será Gobernador de Guerrero, aunque no detalló cómo lo logrará. “Se los advierto, voy a ser Gobernador de Guerrero”, aseguró ante cientos de simpatizantes reunidos en Chilpancingo.

En el encuentro con sus simpatizantes afirmó que apoyará a quien Morena designe como nuevo candidato o candidata a la gubernatura de Guerrero.

“Yo voy a ir a acompañar a la candidata o al candidato a todos los pueblos de Guerrero. ¡Soy de Morena! ¡Viva Morena! No nos vamos de Morena, que quede claro. Y vamos a ganar, a respaldar a todos los alcaldes, a todos los diputados, locales, federales y Gobernadora o Gobernador. Entonces, vamos a apoyarlos y vamos a recorrer todo el estado y vamos a ganar. El 6 de junio gana Morena porque gana Morena, pero necesitamos estar unidos. Estar fuertes”, argumentó el morenista.

